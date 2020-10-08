ERC стал официальным дистрибьютором Commvault в Казахстане, Украине и странах СНГ

Это партнерство сделает доступным весь спектр услуг для заказчиков, которым необходимо решать задачи по защите и хранению данных в своих организациях.

В сентябре 2020 года международный холдинг ERC объявил о подписании контракта в Казахстане, Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Кыргызстане, Молдове, Туркменистане, Таджикистане, Узбекистане и Украине с компанией Commvault Systems, ведущим производителем оборудования и программного обеспечения корпоративного класса для управления данными в облаках и внутри ИТ-инфраструктуры предприятий.

«Развитие партнерской сети для Commvault всегда является приоритетной задачей. Партнерство с ERC позволит нам повысить фокус на рынок Украины, Белоруссии, Казахстана и других стран, где Commvault рассчитывает еще больше наращивать свое присутствие. Мы надеемся, что данное партнерство расширит возможности нашего канала, сделает доступным весь спектр услуг портфеля Commvault и ERC для заказчиков, которым необходимо решать задачи по защите и хранению данных в своих организациях. Совместно мы рассчитываем охватить все сегменты рынка, от малого бизнеса до enterprise, благодаря продуктам Complete, обновленному Activate, Hedvig, а также недавно представленному Disaster Recovery», — заявил Иван Засохлин, глава представительства Commvault.

Commvault является лидером рынка по версии авторитетных изданий, таких как Gartner, Forester и другие.

«Компания ERC с гордостью представляет в Украине, Грузии и странах СНГ решения мирового производителя Commvault для управления информацией и защиты корпоративных данных, что позволяет компаниям преобразовать свои данные в стратегический актив. Взаимные бизнес-интересы Commvault и ERC выражены в эффективной стратегии по развитию рынков Украины и стран СНГ, популяризации решений и формированию партнерского канала с высокой экспертизой. Комплиментарность решений Commvault с решениями других производителей в портфеле ERC обеспечат синергетический эффект. Все это, по нашим прогнозам, даст толчок к быстрому проникновению на указанные рынки для эффективного удовлетворения потребностей наших заказчиков», — отметила Татьяна Корженко, директор дивизиона корпоративных решений, ERC.

Холдинг ERC, представленный в Украине ведущим Value Added Distributor компанией ERC, развивает бизнес также в других странах, обладая солидным портфелем контрактов на дистрибуцию продукции лидеров мирового рынка ИТ и электроники потребительского и корпоративного сегментов. Более 300 контрактов с поставщиками-грандами мировой индустрии и свыше 3 500 дилеров и заказчиков активно работают, каждый из них уникален по своим возможностям.

Более 25 лет опыта в Украине, профессиональный коллектив, современный логистический комплекс, эффективный сервисный центр, уникальные и актуальные маркетинговые инструменты, а также оснащенный для всех задач многомодульный учебный комплекс определяют основные преимущества деятельности компании.

ERC планирует уже в ближайшее время предоставить бизнес-партнерам квалифицированную предпродажную, маркетинговую, техническую поддержку на каждом этапе: от знакомства с решениями Commvault до их имплементации.

Сотрудничая с ERC, можно получить:

— консультации по партнерской политике Commvault

— помощь и сопровождение при продаже конечному заказчику

— технические консультации и помощь в демонстрациях и пилотных проектах

— обучение технических специалистов и специалистов в области продаж

— защиту проектов при выполнении простых правил и порядка действий

— расширение конечного предложения комплиментарными решениями

По вопросам портфолио Commvault и возможного сотрудничества, а также по другим вопросам можно обращаться по электронному адресу Sales.kz@erc.international или по имеющимся контактам в компании ERC.