ЕЭК обсудила с бизнесом реализацию цифровой повестки

Активизация таких переговоров стала одной из мер, принятых Комиссией в части стабилизации экономической ситуации, сложившейся в связи с пандемией.

Состоялось 27 заседание Бизнес-диалога с представителями предпринимательского сообщества государств-членов Евразийского экономического союза. В мероприятии, прошедшем под председательством члена коллегии (министра) по торговле Евразийской экономической комиссии Андрея Слепнева, приняли участие должностные лица ЕЭК, представители компаний и бизнес-объединений стран-членов Союза, а также деловых ассоциаций и объединений ЕАЭС.

«В условиях пандемии коронавирусной инфекции и введения карантинных мер особую важность приобрели вопросы цифровизации. Новые вызовы стали катализатором в развитии цифровых решений для обеспечения всех сфер жизнедеятельности общества», — отметил Андрей Слепнев, предваряя доклад об основных направлениях реализации цифровой повестки ЕАЭС до 2025 года.

Заместитель директора департамента торговой политики ЕЭК Михаил Черекаев рассказал участникам встречи о текущих и перспективных переговорах ЕАЭС по соглашениям о свободной торговле. Активизация таких переговоров стала одной из мер, принятых Комиссией в части стабилизации экономической ситуации, сложившейся в связи с пандемией.

Кроме того, стороны провели сессию вопросов и ответов, в ходе которой были затронуты темы электронной торговли, маркировки товаров, цифровизации системы технического регулирования, а также деятельного вовлечения бизнеса в процесс торговых переговоров.

«Ключевым моментом является предметная ценность заключаемых соглашений о свободной торговле. Мы готовы работать в очень тесном контакте с бизнесом, в том числе в онлайн-формате, с тем чтобы четко понимать: если мы за что-то бьемся, то за этим последуют конкретные проекты», — отметил в этой связи Андрей Слепнев.