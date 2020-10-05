Электронные терминалы для подачи жалоб появятся в колониях

До конца года планируется установить 120 таких электронных терминалов во всех колониях.

Электронные терминалы для подачи жалоб устанавливают в Казахстанских колониях. Первые подобные терминалы для осужденных запустили в колониях Алматинской области. Как сообщил председатель КУИС РК Жанат Ешмагамбетов, нововведение обеспечит подачу осужденными обращений и жалоб напрямую в прокуратуру, суд, агентство по противодействию коррупции и подразделения собственной безопасности, передает Zakon.kz.

Работу первого подобного терминала глава КУИС продемонстрировал общественникам в колонии поселка Заречный Алматинской области.

«Наша страна стремится соответствовать наилучшей международной практике в сфере реализации уголовно-исполнительной политики организаций исполнения наказания. До конца года мы планируем установить около 120 таких электронных терминалов во всех колониях», — рассказал Ешмагамбетов.

Председатель КУИС также обратил особое внимание на то, что модернизация уголовно-исполнительной системы направлена на достижение целей исполнения уголовных наказаний в условиях, приближенных к общепризнанным мировым стандартам.