В РК стартует киберспортивная студенческая лига

Первый сезон Kazakhstan Esports Student League пройдет по дисциплинам PUBG Mobile, CS:GO и Starcraft II.

10 октября в Казахстане впервые стартует национальная киберспортивная студенческая лига. Это совместный проект благотворительного фонда «Халык», Национального Олимпийского комитета РК, Фонда образования Нурсултана Назарбаева и Qazaq Cybersport Federation. Турнир будет действовать на регулярной основе — каждый год в стране пройдет четыре сезона кибертурниров среди студентов, каждый из них будет включать в себя различные дисциплины е-спорта.

Подробности о Kazakhstan Esports Student League рассказал Куанышбек Есекеев, глава Qazaq Cybersport Federation. Стартовый сезон студенческой лиги пройдет по дисциплинам PUBG Mobile, CS: GO и Starcraft II с 10 октября по 12 ноября. Регистрация на первый сезон киберспортивной студенческой лиги стартовала 2 октября.

В первом сезоне лиги примут участие сборные семи университетов: UIB, Astana IT University, KBTU, AUES, IITU, Satbayev University и KazNU, которые будут сформированы по результатам внутренних соревнований. Со второго сезона турнира для всех остальных ВУЗов будет открыт доступ для вступления в National Esports Student Association — организацию, которая образована QCF и ее партнерами для развития студенческого киберспорта в РК.

«Мы уверены, что создание Kazakhstan Esports Student League приведет к выстраиванию в Казахстане многоуровневой системы студенческих киберсоревнований, поскольку для участия в республиканском турнире спортсмены и команды ВУЗов должны будут пройти внутренний отбор. В свою очередь, чемпионство в студенческой лиге станет шансом для выхода победителей на международную арену — Qazaq Cybersport Federation постоянно работает над укреплением позиций казахстанского киберспорта и увеличением квот для казахстанских киберспортсменов на престижных зарубежных ивентах», — прокомментировал новость Куанышбек Есекеев.

Уастники Kazakhstan Esports Student League будут разыгрывать солидный призовой фонд, который в первом сезоне составит 1 миллион тенге. Все эти составляющие, по мнению главы Qazaq Cybersport Federation, в совокупности позволят популяризировать киберспорт среди казахстанских студентов и открыть новые таланты. А студенты вузов получат дополнительную мотивацию для занятий киберспортом. Лучшие из лучших с помощью Kazakhstan Esports Student League смогут выстроить спортивную карьеру в стремительно набирающем обороты виртуальном спорте.