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В Алматы 1019 планшетов для дистанционного обучения оказались бракованными

Всего было закуплено 22 тысячи планшетов.

29 сентября 2020 10:00, Profit.kz
Рубрики: Железо, Образование

Из 22 тысяч планшетов, которые раздали школьникам для дистанционного обучения, 1019 оказались бракованными. Поставщик их заменит. Ранее некоторые родители уже сообщали, что планшеты, которые они получили в школах, не соответствуют требованиям, у них были претензии к работе техники, передает Zakon.kz.

28 сентября в Алматы в Агентстве по противодействию коррупции прошел брифинг, где рабочая группа рассказала об итогах независимой экспертизы по планшетам. Была проведена диагностика шести устройств с различными неисправностями. Выяснилось, что все эти устройства изначально соответствовали техническим характеристикам.

«Всего в Алматы было закуплено 22 тысячи планшетов, каждый из них стоил 60 тысяч тенге. В 1019 планшетах был выявлен заводской брак. Это все было предоставлено поставщикам, они обязались заменить», — сказал заместитель председателя республиканской специальной мониторинговой группы при АПК Рафаэль Гасанов.

По его словам, бракованные планшеты не ремонтируют, а меняют на новые в период от 2 до 5 дней. Заместитель руководителя Управления образования Айдын Сайлаубай отметил, что при выявлении проблем с планшетом или ноутбуком, которые предоставили в школе, родители должны обратиться в администрацию школы, впоследствии технику заменят.

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