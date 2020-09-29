В Алматы 1019 планшетов для дистанционного обучения оказались бракованными

Всего было закуплено 22 тысячи планшетов.

Из 22 тысяч планшетов, которые раздали школьникам для дистанционного обучения, 1019 оказались бракованными. Поставщик их заменит. Ранее некоторые родители уже сообщали, что планшеты, которые они получили в школах, не соответствуют требованиям, у них были претензии к работе техники, передает Zakon.kz.

28 сентября в Алматы в Агентстве по противодействию коррупции прошел брифинг, где рабочая группа рассказала об итогах независимой экспертизы по планшетам. Была проведена диагностика шести устройств с различными неисправностями. Выяснилось, что все эти устройства изначально соответствовали техническим характеристикам.

«Всего в Алматы было закуплено 22 тысячи планшетов, каждый из них стоил 60 тысяч тенге. В 1019 планшетах был выявлен заводской брак. Это все было предоставлено поставщикам, они обязались заменить», — сказал заместитель председателя республиканской специальной мониторинговой группы при АПК Рафаэль Гасанов.

По его словам, бракованные планшеты не ремонтируют, а меняют на новые в период от 2 до 5 дней. Заместитель руководителя Управления образования Айдын Сайлаубай отметил, что при выявлении проблем с планшетом или ноутбуком, которые предоставили в школе, родители должны обратиться в администрацию школы, впоследствии технику заменят.