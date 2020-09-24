Производство электроники в РК упало более чем на 20%

Компьютеры, электронная и оптическая продукция значительно «просели».

За январь–август 2020 года в стране произвели компьютеров, электронной и оптической продукции на 13,2 млрд тг — на 23,3% меньше, чем в прошлом году. Индекс промышленного производства составил всего 77,6%. Для справки — в целом за январь–декабрь 2019 года объем производства в секторе составил 38,5 млрд тг, что с учетом инфляции на 13,4% меньше, чем годом ранее, сообщает Energyprom.kz.

Почти три четверти всего производства в денежном выражении пришлись на три региона: Алматы (7 млрд тг), Нур-Султан (1,4 млрд тг) и Северо-Казахстанскую область (1,2 млрд тг). В секторе работают такие крупные компании, как, например АО «LG Electronics Almaty» (производство электронных деталей), АО «Логиком» (производство компьютеров и периферийного оборудования), ТОО «Корпорация Сайман» (электронные приборы учета электричества), ТОО «Орион-система» (модули для беспроводной передачи данных) и прочие.

В натуральном выражении заметно выросло производство вычислительных цифровых машин — в 1,8 раз, до 7,9 тыс. штук. В других секторах производства электронного и оптического оборудования зафиксирован спад. Так, производство телевизионных приемников сократилось в 1,8 раз (до 30,6 тыс. штук), счетчиков электроэнергии — на 31,9% (до 144,4 тыс. штук), приборов для контроля прочих физических величин — в 5,4 раз (до 4,4 тыс. штук).

По сообщению официального ресурса премьер-министра РК, в целом в сфере производства продукции электронной промышленности в 2019 году объемы выпуска составили 44,5 млрд тг, увеличившись к 2018 году на 35%. При этом доля местного содержания данных продуктов с учетом общего импорта (порядка 1 трлн тг) составляет лишь 4%.

В целях стимулирования дальнейшего роста отечественного содержания в электронной промышленности будут приняты дополнительные меры господдержки: увеличат оффтейк-контракты с отечественными производителями, введут льготное кредитование для покупки компьютеров отечественной сборки через торговые сети, выделят финансовые средства на НИОКР в сфере электронной промышленности и т. д.

Поставлена цель к 2024 году довести среднегодовой объем производства электронной промышленности до 382,6 млрд тг (рост в 8,5 раз), объем экспорта — до 45 млрд тг, долю местного содержания в закупках государственного и квазигосударственных секторов — до 30% и 20% соответственно.

В текущем году по итогам семи месяцев в страну завезли 1,6 млн штук вычислительных машин и их блоков — на 0,8% меньше, чем годом ранее. Импорт в денежном выражении составил 276,1 млн долларов, увеличившись за год на 34,1%.

Из стран СНГ импортировали всего 389,8 тыс. машин и устройств — впрочем, это в 1,7 раза больше, чем в прошлом году. В денежном выражении импорт составил 19,1 млн долл. США, увеличившись за год на 17,6%. Основной импортер среди стран СНГ — Россия.

Из остальных стран мира в страну завезли значительно больше вычислительных машин и устройств: 1,2 млн штук — однако это на 12,1% меньше, чем в прошлом году. В денежном выражении импорт составил 257 млн долл. США, увеличившись за год на 35,5%. Почти весь объем в натуральном выражении (86,4%) пришелся на устройства из Китая.