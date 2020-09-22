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Квитанция за коммунальные услуги теперь доступна в Тelegram

Новая услуга запущена для жителей Нур-Султана.

22 сентября 2020 15:48, Profit.kz
Рубрики: Общество

О новых возможностях тelegram-бота @IQalakz_bot рассказала заместитель акима столицы Малика Бектурова. Теперь жители Нур-Султана могут получить электронную версию квитанции за коммунальные услуги, просто обратившись в тelegram-бот @IQalakz_bot.

IQalakz_bot

«Вам достаточно выбрать кнопку „Получить единый платежный документ“ и указать номер лицевого счета. За считанные секунды квитанция придет к вам в том же окне», — сообщила Бектурова в своем Telegram-канале.

Кроме того, бот позволяет скачать инструкции о том, как получить ЭЦП или электронные счета-фактуры.

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