Cisco Webex «подружился» с Microsoft Teams

Интеграция решений Cisco и Microsoft значительно упростит совместную работу.

Наша жизнь изменилась навсегда. Последние полгода заставили нас приспособиться к новому образу жизни, новым правилам и технологиям, которые позволяют оставаться на связи, будучи на расстоянии друг от друга. Как показала практика, возможность видеть жесты и мимику коллег помогает преодолеть физическую дистанцию.

Организация совместной работы в видеоформате стала насущным вопросом для каждого ИТ-директора во время пандемии. И главное здесь — удобство при пользовании комбинированной рабочей средой, сочетающей потребности удаленных сотрудников и тех, кто вернулся в офис. И те, и другие предпочитают использовать знакомые инструменты для совместной работы. Им нужна постоянная связь с коллегами, эффективность и безопасность, где бы они ни находились.

Многие компании используют решения для совместной работы от различных вендоров, и их совместимость крайне важна для выполнения работы на должном уровне. Интеграция Cisco и Microsoft позволяет напрямую подключаться к сервисам Microsoft Teams с устройств Cisco Webex Rooms, и наоборот — к Cisco Webex на устройствах Microsoft Teams Room без стороннего решения для обеспечения совместимости.

«Объем видеоконференций на платформе Cisco увеличился в 3,5 раза всего за несколько месяцев. И это не удивительно. В живом общении огромная сила. При этом люди — главная ценность любой компании. Лучше справляться со своими обязанностями им помогают более совершенные технологии. Компании используют различные комбинации продуктов от разных производителей в конференц-залах и инфраструктурных решениях для совещаний. Благодаря сотрудничеству Cisco с Microsoft связь станет еще проще и комфортнее для наших клиентов», — сказал Владимир Соболев, директор представительства Cisco в Казахстане.

Объединение двух решений упрощает пользователям доступ к инструментам совместной работы Cisco и Microsoft — одной заботой становится меньше. Рабочее место будущего не привязано к конкретному месту — оно там, где вы находитесь в данный момент: дома, в офисе или в пути. Возможность использовать нужные инструменты тогда и где это нужно экономит время и существенно повышает результативность и уровень комфорта. Проект Cisco и Microsoft решает именно эти задачи.