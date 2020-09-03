Пенсии и пособия будут выплачивать через цифровой «социальный кошелек»

Минтруда разработает соответствующие механизмы.

Министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов на заседании правительства РК под председательством премьер-министра Аскара Мамина доложил о реализации поручений Президента в социально-трудовой сфере, передает Pm.kz.

До II квартала 2021 г. планируется разработать концепцию Социального кодекса, до конца 2021 г. — сам проект кодекса. Глава государства поручил полностью оцифровать процессы назначения пенсий и пособий. По состоянию на 1 сентября т. г. из 41 государственных услуг МТСЗН 34 переведены в электронный формат (83%), в том числе — 14 услуг в проактивный формат.

«На сегодня основная проблема — неполнота цифровых вариантов некоторых документов, в особенности советских времен, в базах данных», — сказал Б. Нурымбетов.

Государственным органам совместно с МЦРИАП необходимо до конца 2020 года проработать вопрос возможности и сроки оцифровки ряда документов.

Президент К. Токаев поручил принять меры по цифровизации социальных платежей. Для этого нужно внедрить цифровой «социальный кошелек» гражданина, а также создать соответствующую товаропроводящую систему. Сегодня из республиканского бюджета осуществляются 39 видов социальных выплат на общую сумму свыше 3,4 трлн тенге в год. Все выплаты осуществляются через банки второго уровня на счета получателей.

Как отметил Б. Нурымбетов, МТСЗН, МЦРИАП, МТИ в срок до конца 2020 года планируют завершить реализацию механизма выплаты АСП через цифровой «социальный кошелек» и запустить его в пилотном режиме. Также будет проработана реализация цифрового «социального кошелька» на базе ИИН.

Кроме того, МТСЗН, НБ, АРРФР, МЦРИАП, МТИ в 2021–2022 гг. будут реализованы механизмы выплаты пенсий и пособий из республиканского и местных бюджетов, ГФСС, ЕНПФ через цифровой «социальный кошелек».