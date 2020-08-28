Назначен новый глава Astana Hub
Им стал основатель парка IT-стартапов Магжан Мадиев.
Магжан Мадиев назначен генеральным директором «Astana Hub». Он является Founding CEO Международного технопарка IT-стартапов https://profit.kz/tags/startup/ «Astana Hub», работал над запуском IT-парка в 2016–2018 годы. Кроме того, он является сооснователем популярного казахстанского маркетплейса Naimi.kz.
В разные годы Магжан Мадиев работал советником председателя правления НПП «Атамекен» по цифровизации, а также экспертом Цифрового офиса Администрации Президента при советнике Президента РК по цифровизации и инновационным технологиям.
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