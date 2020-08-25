14 интернет-преступников задержано в столице

В Нур-Султане прошло оперативно-профилактическое мероприятие Anti-Fraud.

Сотрудники отдела по борьбе с киберпреступностью Департамента полиции Нур-Султана задержали 14 интернет-преступников в столице. Для повышения эффективности борьбы уголовных правонарушений, совершенных с использованием информационных технологий, на территории города Нур-Султан проведено оперативно-профилактическое мероприятие Anti-Fraud. Для раскрытия и расследования уголовных правонарушений, совершенных с использованием информационных технологий, были созданы мобильные группы из числа оперативных работников и следствия. За три дня ОПМ стражам порядка удалось раскрыть около 50 уголовных правонарушений в интернете. Раскрыто 29 фактов интернет-мошенничеств и 7 интернет-краж, передает Елорда Инфо.

В ходе розыскных мероприятий полицейскими за совершение преступлений в сети интернет задержано 14 граждан, из них — шесть серийных интернет-мошенников. К примеру, задержан 40-летний мужчина — доказана его причастность к более 40 фактам онлайн-обмана граждан. Путем незаконного сбора информации он получал персональные сведения граждан РК и, используя их, оформлял кредитные займы при помощи. В настоящее время он арестован, проводится расследование.

Также 20 августа полицейскими задержана 31-летняя жительница столицы, обещавшая гражданам оформить кредиты в банках на крупные суммы. Многие горожане, получая отказ в банках в получении кредита, обращаются к посредникам в интернете. Таким лжепосредником и оказалась подозреваемая, которая обманула пятерых горожан. За свои «услуги» мошенница требовала предоплату и, получив деньги на киви-кошельки, удаляла объявления в сети и номера телефонов. Проводится досудебное расследование по статье 192 части 2 пункта 4 УК РК («Мошенничество путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы»).