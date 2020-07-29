В РК предложили освободить от налогов онлайн-предпринимателей

Для этого необходимы соответствующие изменения в налоговом кодексе.

Более чем в полтора раза выросли объем и доля электронной торговли в розничном товарообороте. Об этом сообщил премьер-министр РК Аскар Мамин в ходе заседания правительства. По его словам, эта часть рынка имеет большие перспективы и оказывает мультипликативное влияние на сопутствующие секторы экономики — логистику, курьерские службы, цифровые сервисы и услуги, а также рынок труда, передает Kazakh-tv.kz.

«На сегодняшний день в соответствии с мировыми трендами идет динамичное развитие электронной торговли в Казахстане, особенно в условиях пандемии. Перед нами стоит задача по формированию эффективных мер, которые будут упрощать процедуры электронной торговли, предоставлять доступ к финансированию, увеличивать доверие к заключению сделок посредством сети интернет, а также противодействовать киберпреступности», — сказал Аскар Мамин.

Для стимулирования этого направления глава правительства предложил освободить от налогов предпринимателей, занимающихся торговлей онлайн. Для этого потребуется поддержать изменения в налоговом кодексе, касающиеся освобождения от уплаты КПН и ИПН для индивидуальных предпринимателей, если доходы от осуществления данной деятельности составляют не менее 40% от совокупного годового дохода.

«Для стимулирования использования безналичных платежей требуется проработать совместно с Национальным банком вопросы снижения комиссии межбанковских переводов, эквайринга, а также развивать новые небанковские платежные системы», — добавил министр.