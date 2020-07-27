В мире наметился рост игровой индустрии

Число запросов «лучшие онлайн-игры» выросло вдвое относительно прошлого года.

Индустрия онлайн-игр в нынешних условиях процветает. До пандемии в мире уже было 2,5 млрд игроков, а сейчас, когда многие ищут способы проводить время дома и общаться без риска, интерес к онлайн-играм значительно вырос. Об этом рассказали аналитики Think with Google.

Производители игр заметили это и пересматривают маркетинговые стратегии, оптимизируют сообщения и позиционирование, добавляют в игры новые возможности, чтобы пользователям было интереснее играть дома.

«Люди обращаются к онлайн-играм, чтобы справиться с неуверенностью, разнообразить рутину и пообщаться с друзьями во время пандемии. Не все они играли раньше, многие делают это впервые. Однако всех их объединяет общий интерес. Поисковые данные могут рассказать нам, как пользователи проводят время в карантине. Судя по всему, сейчас поднялась новая волна интереса к онлайн-играм. В прошлом месяце всего за неделю удвоилось количество запросов об игровых приложениях. Популярность запросов о лучших онлайн-играх по сравнению с прошлым годом также выросла вдвое. От 35 до 44% участников опроса из 14 стран сообщили, что за последнюю неделю скачивали игры или приложения для фитнеса и здоровья», — говорится в сообщении.

Пользователи также стали чаще смотреть игровые трансляции. Люди не только играют вместе, но и собираются в сообщества единомышленников на разных платформах в интернете, где можно наблюдать за игрой других и оставлять комментарии в реальном времени. Так, например, пользователи YouTube стали почти в два раза чаще искать видео об играх. Вдобавок к этому данные Nielsen показывают, что прямые трансляции, в том числе игровые, в США теперь проводятся чаще, причем в любое время дня.

«Маркетологам из игровых компаний стоит обратить внимание на аудиторию стриминговых платформ. При этом нужно учитывать, что пользователи приходят не только из игровых хостингов. Чтобы охватить тех, кто с высокой вероятностью скачает игру, можно воспользоваться кампаниями для приложений. Они позволяют рекламировать игры на YouTube, в Google Play и других каналах. Даже маркетологи из соседних отраслей могут направить часть средств на такие кампании, поскольку мобильные игроки в последние недели отличаются большей вовлеченностью», — отмечают авторы исследования.

Игры ежедневно объединяют миллионы людей со всего мира. Пользователи делятся советами на YouTube и творчески подходят к процессу игры. Это позволяет им поддерживать отношения с друзьями и находить новые знакомства в интернете. С февраля по март количество поисковых запросов «онлайн-игры для друзей» выросло в 20 раз. Это говорит о том, что многие хотят играть вместе с родными и близкими. А в конце марта резко вырос интерес к многопользовательским видеоиграм.