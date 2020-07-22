Антикоррупционщики предложили ускорить создание криптотенге

Наряду с проектом «Цифровой Антикор» это позволит бороться с коррупцией.

На заседании коллегии Агентства РК по противодействию коррупции глава ведомства Алик Шпекбаев предложил ускорить создание электронной национальной валюты. По его словам, это позволит сократить наличность, столь удобную для взяточников, а также обеспечит полную прозрачность движения бюджетных средств при госзакупках, передает Kazpravda.kz.

Также он отметил, что до конца текущего года будет завершена работа по автоматизации ключевых внутренних бизнес-процессов Агентства — это кадровое обеспечение, визуализация ведомственной статистики и улучшение коммуникационных связей.

«Нам нужно как можно шире использовать потенциал электронных уголовных дел. Также необходимо распространить практику города Алматы по использованию электронных браслетов слежения за лицами, в отношении которых избраны меры пресечения, не связанные с содержанием под стражей», — дополнил Алик Шпекбаев.

По его словам, в рамках проекта «Цифровой Антикор» будут разработаны предиктивно-аналитические инструменты выявления коррупционных преступлений на основе технологии Big Data.

«Мы должны максимально использовать ресурсы отечественной IT-индустрии, которая при правильной постановке задач могла бы предложить нам нетривиальные решения по нивелированию коррупции в той или иной сфере. В этой связи в ближайшее время будет организован онлайн антикор-хакатон», — заключил глава ведомства.