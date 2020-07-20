Сайт для получения 42 500 тенге обвалился в первый же день приема заявок

Портал был создан специально для подачи заявок на получение 42 500 тенге.

17 июля начался прием заявок от казахстанцев на выплату соцпомощи в размере 42 500 тенге за карантинный июль. Специально созданный для этого ресурс 42500.enbek.kz не выдержал наплыва желающих. Пользователи стали сообщать о проблемах на сайте, передает Liter.kz.

Вместе с тем, некоторые казахстанцы получили SMS-сообщение о том, что 42 500 тенге будет назначено автоматически при подтверждении того, что человек потерял доход из-за введенных властями ограничений. В Министерстве труда и социальной защиты населения РК сообщили, что 700 тысяч казахстанцев, получивших выплату в период действия режима чрезвычайного положения, чья деятельность с большой долей вероятности снова попала под ограничения, получили SMS-сообщение для проактивного назначения единовременной выплаты из Государственного фонда социального страхования в размере 42 500 тенге. Людям, получившим такое сообщение, нужно подтвердить факт потери дохода. В случае положительного ответа, выплаты будут назначены без заявления, автоматически, то есть не нужно подавать заявление на портале.