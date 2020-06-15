Около 650 тысяч казахстанцев получили ЭЦП удаленно

Всего в РК насчитывается более 10,2 млн действующих ЭЦП.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев на брифинге в СЦК сообщил о том, что ЭЦП получили, не посещая ЦОН, около 650 тысяч человек. Всего же в республике насчитывается более 10,2 млн действующих ЭЦП, передает Today.kz.

«Во время чрезвычайного положения были приняты меры по реализации возможности получения ЭЦП удаленно. Услуга запущена на портале eGov с 26 марта — для физических лиц, с 1 апреля — для юрлиц. У граждан появилась возможность получения данной услуги и через мобильное приложение eGgov mobilе», — отметил глава ведомства.

На период ЧП для онлайн-подтверждения заявок на ЭЦП задействовано 805 работников фронт-офисов, принято свыше 3,5 млн звонков через видеосвязь, а в базе мобильных граждан через видеозвонок зарегистрировано более 900 тысяч пользователей.