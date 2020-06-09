Горздрав Алматы запустил канал в WhatsApp

Горожане смогут обращаться с жалобами и предложениями.

В Управлении здравоохранения Алматы сообщили, что жители могут обращаться в горздрав напрямую через WhatsApp. Руководитель управления здравоохранения Камалжан Надыров рассказал, что в прошлом была практика обратной связи, когда руководитель и заместители поликлиник встречались с населением, рассказывали о проделанной работе, лекарственном обеспечении и планах на будущее. С введением карантина эта практика была приостановлена, но обязательно будет возобновлена в онлайн формате, передает Zakon.kz.

«Помимо имеющихся каналов связи, я хотел бы объявить еще об одном - это обращения посредством WhatsApp. Отправить сообщение можно на номер - +7 (777) 888-81-03. Теперь каждый житель и гость города Алматы может обратиться с жалобой или предложением по улучшению ситуации в системе здравоохранения города. Все сообщения будут рассмотрены и приняты во внимание», - сказал Надыров.

На этот номер можно отправлять фото и видео фактов нарушения предписаний главного государственного санитарного врача, которые произошли на территории Алматы.