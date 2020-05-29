Через мобильное приложение можно будет отслеживать передвижение курьера в режиме реального времени.

Казпочта планирует запустить в июне пилотный проект по доставке посылок до дверей клиента фрилансерами. Благодаря новому сервису клиент сможет получать свои посылки быстрее. При этом, курьером может стать любой житель страны. Ему нужно будет подключиться к инфраструктуре Казпочты и проверить наличие свободных посылок, которые необходимо довезти до конкретных клиентов, передает Sputnik.

«Это уберизация наших услуг. Бывает, что в какие-то дни наблюдается большое количество посылок, и наши штатные сотрудники не успевают их развести по домам клиентам. В этот момент мы будем привлекать партнеров», — рассказал председатель правления АО «Казпочта» Сакен Сарсенов.

Казахстанцы на этом смогут заработать — внедрение сервиса позволит обеспечить их работой. Чтобы стать партнером компании, достаточно установить на смартфон мобильное приложение, отправить заявку на регистрацию и после получения уведомления об успешной проверке заявки приступить к работе. После регистрации курьеру откроют виртуальную карту, на которую будет начисляться сумма за успешную доставку посылки. А клиенты смогут отслеживать передвижение курьера на карте через мобильное приложение, в режиме реального времени.

«С нами могут работать не только студенты, безработные, но и обычные курьерские компании», — подчеркнул глава Казпочты.