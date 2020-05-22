Яндекс.Деньги ввели идентификацию кошелька через Сбербанк Онлайн в Казахстане

Идентификация позволяет увеличить платежные лимиты электронного кошелька, а также выпущенных к нему пластиковой или виртуальной карты Яндекс.Денег.

Казахстанские пользователи Яндекс.Денег теперь могут пройти идентификацию в мобильном приложении Сбербанка Онлайн. После этого владельцам идентифицированных электронных кошельков станут доступны все возможности Яндекс.Денег — например, переводы другим людям, оплата онлайн-покупок по всему миру и мультивалютные счета.

«Жители Казахстана, у которых есть карты Сбербанка, теперь могут легко отправить Яндекс.Деньгам свои данные для идентификации кошелька. Для этого даже не нужно выходить из дома, все происходит онлайн через приложение банка», — говорит Алла Савченко, директор по продуктам Яндекс.Денег.

Идентификация позволяет увеличить платежные лимиты электронного кошелька, выпущенных к нему пластиковой или виртуальной карты Яндекс.Денег, а также привязанных банковских карт. Так, идентифицированный пользователь может заплатить из кошелька или картой Яндекс.Денег примерно до 1,4 млн тенге за раз, с привязанной к кошельку карты — примерно до 570 тыс. тенге. В идентифицированном кошельке можно хранить почти до 2,9 млн тенге.

Чтобы идентифицировать электронный кошелек, нужно в приложении банка выбрать опцию «Идентификация в Яндекс.Деньгах» и заполнить анкету. В ней банк попросит ввести номер кошелька — его можно посмотреть на сайте Яндекс.Денег в правом верхнем углу или в мобильном приложении при нажатии на аватар пользователя. После идентификации владелец электронного кошелька сможет отправлять переводы другим людям по Казахстану и за его пределы, оплачивать покупки в любых иностранных магазинах, которые принимают Яндекс.Деньги, открывать валютные счета и хранить на них до 11 валют: тенге, рубли, доллары, евро и другие.

«Мы рады, что теперь можем предложить нашим клиентам удобный способ получить доступ ко всем возможностям самой популярной системы электронных платежей в России. Уверены, что сотрудничество Сбербанка и Яндекс.Денег принесет пользователям наилучший клиентский опыт. Еще один безусловный плюс этого проекта — полная безопасность в работе с пользовательскими данными», — говорит Илья Емельянов, директор управления «Электронная коммерция» Сбербанка в Казахстане.