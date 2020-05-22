Почти 37% всех услуг связи в РК приходится на интернет

Число абонентов фиксированного интернет-доступа достигло 2,6 млн.

За январь–апрель 2020 года объем услуг связи в стране составил 281,5 млрд тг, что на 11,6% больше, чем в аналогичном периоде годом ранее. Рост с учетом инфляции составил 9,6%. Из всего объема услуг 55,4% было оказано населению.

По оценке Finprom.kz, максимальный объем доходов от оказанных услуг в секторе связи пришелся на услуги сети интернет: 102,74 млрд тг. против 90,6 млрд тг годом ранее (доля составила 36,5%). На втором месте — услуги мобильной связи (74,6 млрд тг., доля — 26,5% от всего объема услуг). Замыкают ТОП-3 с долей в 6,1% услуги по передаче данных по проводным и беспроводным телекоммуникационным сетям (17,2 млрд тенге).

К маю 2020 года число абонентов фиксированного интернета достигло 2,6 млн (плюс 3,7% за год). Количество абонентов сотовой связи при этом сократилось до 24,5 млн (минус 3,6% по сравнению с прошлом годом). Среди абонентов сотовой связи число имеющих доступ к интернету составило 14,7 млн (рост за год — на 1,1%).

Вместе с тем, в правила оказания услуг сотовой связи в Казахстане были внесены изменения. Так, мобильные операторы теперь обязаны иметь в своих линейках тарифный план с абонентской платой за календарный месяц. Также было введено понятие «базовый тарифный план».