Систему отслеживания транзитных перевозок с использованием навигационных пломб создадут в РК

Будет определен национальный оператор систем отслеживания международных перевозок.

В Казахстане будет создана система отслеживания транзитных перевозок с использованием навигационных пломб. Соответствующие поправки одобрил в первом чтении vажилис на пленарном заседании. Как отмечается в заключении к законопроекту, поправками предусматривается введение понятий «информационная система отслеживания международных перевозок» и «электронные идентификаторы (навигационные пломбы)». Предусмотрено наделение правительства РК компетенцией по определению национального оператора систем отслеживания международных перевозок, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Кроме того, предполагается, что будут установлены требования, предъявляемые к перевозчикам при осуществлении международных автомобильных перевозок, в части использования электронных идентификаторов (навигационных пломб), а также введена административная ответственность за умышленное повреждение или уничтожение электронных идентификаторов (навигационных пломб). Порядок использования электронных идентификаторов будет утверждаться уполномоченным органом, осуществляющим руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет.