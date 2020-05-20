Бесплатная юридическая помощь теперь доступна онлайн

855 адвокатов и 674 юридических консультантов готовы предоставлять профессиональную юридическую помощь каждому гражданину страны в режиме онлайн.

Единая информационная система юридической помощи «Е-Заңкөмегі» — это инструмент, с помощью которого каждый гражданин сможет получить квалифицированную юридическую помощь, не выходя из дома, и абсолютно бесплатно. Адвокаты и юридические консультанты, в свою очередь, получат современные инструменты проверки данных о физических и юридических лицах в рамках судебного процесса. Кроме того, система позволит намного ускорить процесс сбора доказательств и облегчит взаимодействие с государственными и с негосударственными органами Республики Казахстан.

««Единая информационная система юридической помощи «Е-Заңкөмегі» была разработана собственными силами АО «Национальные информационные технологии», в рамках реализации госпрограммы «Цифровой Казахстан», во исполнение закона Республики Казахстан «Об адвокатской деятельности и юридической помощи»», — отметил Асет Турысов, председатель правления АО «НИТ».

В соответствии с Конституцией и законами РК, каждый имеет право на получение квалифицированной юридической помощи в ходе гражданского, административного и уголовного процесса. Право на получение гарантированной государством юридической помощи на бесплатной основе, в виде правового информирования, имеют все физические и юридические лица.