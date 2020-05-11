Организована виртуальная выставка «Воины-казахстанцы в битве за Сталинград»

Уникальные архивные материалы повествуют о героях битвы.

В юбилейный год празднования Победы в Великой Отечественной войне Библиотека Первого Президента Республики Казахстан — Елбасы запланировала ряд выставок и мероприятий, посвященных знаменательной дате. По общеизвестным причинам выставки перешли в электронный формат, доступный для просмотра на сайте и на страницах социальных сетей Библиотеки Елбасы, а также сайте Представительства Россотрудничества в Казахстане Pobedakz.com, передает Елорда Инфо.

Материалы выставки знакомят с историей одного из самых кровопролитных сражений не только Великой Отечественной, но и всей Второй мировой войны, которое проходило с 17 июля 1942 по 2 февраля 1943 года. Уникальные архивные материалы, скрупулезно собранные сотрудниками музея-заповедника «Сталинградская битва», повествуют о героях битвы.

Сохранение исторической памяти, ретрансляция ее наследия молодому и будущим поколениям казахстанцев — одна из главных задач Библиотеки Елбасы. Организаторы и партнеры выставки выражают уверенность, что материалы выставки будут интересны широкому кругу зрителей.

С материалами виртуальной выставки можно ознакомиться на сайтах Presidentlibrary.kz и Pobedakz.com.