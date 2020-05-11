В музеях Ташкента запустили виртуальные экскурсии

Отснято уже 13 музеев, опубликовано шесть онлайн-туров.

Узбекистанские разработчики запустили сервис виртуальных экскурсий по музеям Ташкента. Волонтерский проект VRmuseum реализует компания VRonica при поддержке Союза молодежи, Минкультуры и Министерства инновационного развития Узбекистана, передает «Курсив».

Виртуальные музеи могут посетить все желающие. Прогуляться по ним можно на сайте Vrmuseum.uz. Отснято уже 13 музеев, опубликовано шесть онлайн-туров. Сейчас можно побывать в музее искусств, музее прикладного искусства, музее природы, музее истории тимуридов, музее истории Узбекистана и в доме-музее Абдуллы Каххара.