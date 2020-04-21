53 IT-решения разработано в РК для борьбы с распространением COVID-19

Новые проекты позволят автоматизировать получение услуг и просчитать эффективность предпринимаемых мер.

Представители Холдинга Зерде рассказали о решениях, созданных в Казахстане, которые должны помочь в борьбе с распространением коронавируса. Новыми направлениями для работы IT-компаний стали не только технологические решения, но и социально-экономическое прогнозирование, которое поможет просчитывать эффективность тех или иных мер, в зависимости от эпидемиологической ситуации. В целом, госорганами и IT-компаниями за время чрезвычайного положения в стране разработано более 53 IT-решений.

Так, например, в сфере здравоохранения внедрено порядка 15 проектов, среди которых — карта MapCovid, ресурс Radiology Train, Web-приложение COVID-19 и новая функция в мобильном приложении Smart Astana, контролирующая перемещение тех, кто контактировал с заразившимися коронавирусом. Проекты разработаны для облегчения поиска достоверной информации о зараженных и контактирующих.

Еще девять проектов запущено в сфере оказания госуслуг. Это онлайн-анкета по предварительной самодиагностике симптомов коронавируса, которую заполнили порядка 777 человек. Кроме этого в РК реализована возможность получения ЭЦП онлайн. Также автоматизирована подача заявления на получение выплаты в размере 42 500.