У «Лаборатории Касперского» сменился управляющий директор в РФ, СНГ и странах Балтии

Сергей Земков, ранее занимавший эту должность, назначен советником генерального директора в сфере перспективных проектов в России.

«Лаборатория Касперского» сообщила, что с апреля 2020 года должность управляющего директора компании в России, странах СНГ и Балтии занял Михаил Прибочий. На этой должности он сменит Сергея Земкова, возглавлявшего российский офис «Лаборатории Касперского» в течение 12 лет.

Первоочередной задачей Михаила станет качественное усиление позиций «Лаборатории Касперского» в сервисах, B2B и xSP-сегментах, а также увеличение доли рынка компании в странах ближнего зарубежья. В течение последних десяти лет Михаил занимал должность генерального директора компании Axoft, глобального сервисного IT-дистрибутора.

«Я рад приветствовать в нашей команде нового сильного игрока. Михаил давно известен на рынке, он настоящий профессионал. Я уверен, что его богатый управленческий опыт, а также свежий взгляд на внутренние процессы компании и коммуникации с рынком позволят „Лаборатории Касперского“ найти новые точки роста», — отметил Сергей Земков.

Сергей Земков продолжит работать в «Лаборатории Касперского» в должности советника генерального директора в сфере перспективных проектов в России. В новой роли он сосредоточится на развитии направлений и проектов по созданию иммунных решений на базе операционной системы KasperskyOS, выстраивании партнерской экосистемы, коммерциализации инновационных цифровых решений компании.

Отметим, что Михаил Прибочий стал управляющим директором ЛК в России и странах СНГ. Непосредственно бизнес в Казахстане, Центральной Азии, СНГ и странах Балтии (кроме России) курирует Евгений Питолин.