Евгению Питолину отдали СНГ и Балтию

Управляющий директор «Лаборатории Касперского» в Центральной Азии возглавит регион Центральной Азии, стран СНГ и Балтии.

Евгений Питолин, управляющий директор «Лаборатории Касперского» в Казахстане и Центральной Азии, с февраля 2020 года расширяет свои полномочия — теперь он курирует деятельность компании не только на данной территории, но также в странах СНГ и Балтии.

Основными задачами Евгения на новой позиции станут активная работа в области развития крупного корпоративного рынка, плотное взаимодействие с государственными органами в рамках национальных проектов кибербезопасности, сотрудничество с вузами и развитие программ по детской безопасности в интернете, повышение киберграмотности сотрудников частных компаний и государственных организаций, а также общее усиление позиций «Лаборатории Касперского» в Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Латвии, Литве, Монголии, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане и Эстонии.

Под ответственность Евгения Питолина переходят все территориальные представительства в указанных странах. При этом Евгений продолжит напрямую руководить бизнесом «Лаборатории Касперского» в Казахстане и Центральной Азии.

«Для меня расширение полномочий — серьезный вызов, большая честь и огромная ответственность. Уверен, что накопленный опыт работы с государственным сектором, промышленными компаниями, финансовыми и образовательными организациями поможет добиться роста бизнеса в объединенном макрорегионе в ближайшие годы», — отметил глава региона.

Евгений присоединился к команде «Лаборатории Касперского» в 2008 году. Он отвечал за развитие бизнеса в Северо-Западном федеральном округе России, а в 2016 году был назначен управляющим директором в Казахстане и Центральной Азии. С тех пор объем бизнеса компании в регионе увеличился в два раза. Казахстан является второй после России страной по объему продаж решений компании в регионе СНГ и Россия. Всего на рынке Центральной Азии «Лаборатория Касперского» представлена более 15 лет.