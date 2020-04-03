Казахстанцы смогут получить соцпособия через сайт или Telegram-бот

Новая возможность реализована для тех, у кого нет электронно-цифровой подписи.

Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана запускает сайт, с помощью которого казахстанцы, не имеющие ЭЦП, смогут получить социальные выплаты в период ЧП, передает Sputnik.

«Мы специально для выплаты запускаем сайт, где граждане будут подавать свои заявки. Подписи они будут ставить не посредством ЭЦП, а через SMS-пароль, который придет на сотовый номер», — рассказал на брифинге глава ведомства Биржан Нурымбетов.

Сайт запущен со 2 апреля. Для подачи заявки нужно указать Ф.И.О., ИИН и счет в банке, затем — выбрать услугу «выплата 42 500 тенге». Пароль придет по SMS.

Для тех граждан, у которых нет компьютера или ноутбука, реализован Telegram-бот. Для подачи заявления на социальную выплату из ГФСС по потере дохода необходимо сделать следующее:

— В Telegram перейдите к боту EgovKzBot2.0.

— Выберите услугу «Выплата 42 500 на период ЧП».

— Заполните данные, необходимые для формирования заявления (свои данные).

— Заявление поступает в информационную систему «Рынок труда», проходит проверку данных в течение одного дня (заявления плательщиков единого совокупного платежа не будут проходить проверку).

— Информация поступает в НАО «Государственная корпорация „Правительство для граждан“», в информационную систему «Е-Макет», для обработки.

— Корпорация «Правительство для граждан» направляет заявление в ГФСС для назначения и выплаты пособия.

— В чате Telegram выдается ответ о назначении социальной выплаты.

— Осуществление выплаты будет производиться посредством перечисления на счет получателя в БВУ.