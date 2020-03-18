Altel, Tele2 и Кселл предоставят медикам бесплатную связь

Более 5 000 казахстанских врачей будут обеспечены безлимитной мобильной связью и интернетом.

Сегодня ГК «Казахтелеком» подписала меморандум с Министерством здравоохранения Республики Казахстан, согласно которому более 5 000 казахстанских медиков будут обеспечены бесплатной мобильной связью, а также доступом к сети интернет. Инициатором подписания документа выступил телекоммуникационный оператор совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

Документ предусматривает меры, которые «Казахтелеком» направит на поддержку сектора здравоохранения в период объявленного Президентом РК чрезвычайного положения. В частности, речь идет о предоставлении более чем 5 000 медикам, задействованным в период осложнения эпидемиологической ситуации, бесплатной мобильной связи и доступа к сети интернет на сетях Tele2, Altel, Kcell и activ.

«Группа компаний „Казахтелеком“, осознавая всю сложность сложившейся ситуации и важность гарантированной бесперебойной коммуникации для медиков, находящихся на передней линии борьбы с короновирусом, приняла такое решение. На текущий момент в срочном порядке проходит процесс координации инициативы и получения данных медицинских работников от Министерства здравоохранения», — отметил председатель правления АО «Казахтелеком» Куанышбек Есекеев.

По опыту стран, где ранее были выявлены случаи заболеваний, нагрузка на медицинский персонал по понятным причинам была чрезвычайно высокой, в том числе, данный аспект коснулся и средств коммуникации. При этом очевидно, что оперативная координация действий медицинского персонала страны, которая возможна только при наличии каналов бесперебойной связи, является одним из ключевых факторов их успешной работы.

По словам члена совета директоров АО «Казахтелеком» Ерулана Кусаинова, в ближайшее время мобильные операторы, входящие в группу компаний, готовы начать предоставлять данные сервисы: «Это наш вклад в общие усилия государства и бизнеса в борьбе с коронавирусом, когда самая большая нагрузка ложится на наших врачей. Со своей стороны, мы готовы обеспечить качественную бесперебойную связь и доступ к сети интернет в необходимом объеме».

«Мы разрабатываем целый комплекс специальных мер для абонентов Tele2 и Altel на период объявленного в стране чрезвычайного положения. Мы понимаем, насколько важна качественная и постоянная связь для врачей в это непростое время, и потому в первую очередь внедряем алгоритмы для предоставления им не только бесплатных, но и безлимитных голосовых сервисов и мобильного интернета, — добавил генеральный директор ТОО „Мобайл Телеком-Сервис“ Роман Володин. — Мы понимаем, что просто обязаны оказать содействие медицинскому персоналу, который сейчас находится в авангарде защиты здоровья граждан страны».

Председатель Правления АО «Кселл» Каспарс Кукелис подчеркнул, что «Кселл» не может остаться в стороне от событий, затрагивающих безопасность жизни и здоровья казахстанцев: «Сейчас, когда вся страна перешла в режим чрезвычайного положения, у сотовых операторов высокая ответственность — мы работаем в режиме 24/7 для поддержания бесперебойности сети. Для нас большая честь поддержать казахстанских врачей безвозмездной связью и, таким образом, внести свою лепту в борьбу с COVID-19. Вместе мы преодолеем все трудности».

Данная инициатива будет действовать в течение 90 дней.