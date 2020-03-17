Региональные отделения ЕНПФ перешли в онлайн-режим

Сотрудники ЕНПФ будут оказывать услуги вкладчикам по вопросам накопительной пенсионной системы дистанционно.

Региональные отделения Единого накопительного пенсионного фонда с 16 по 30 марта переведены на удаленный режим обслуживания. Они оказывают услуги вкладчикам по вопросам накопительной пенсионной системы дистанционно. Вкладчики могут получить выписку о состоянии индивидуального пенсионного счета на сайте Enpf.kz или через мобильное приложение. Необходимо будет ввести ИИН и пароль, либо зайти через ЭЦП. Также услуга доступна по SMS на номер телефона, который зарегистрирован в системе mGov, передает Sputnik.

Не выходя из дома можно:

— внести изменения и/или дополнения в реквизиты вкладчика (получателя);

— заключить договор о добровольном пенсионном обеспечении на сайте enpf.kz;

— провести предварительную проверку документов при оформлении пенсионных выплат (в зависимости от вида выплат).

Центральный офис и все региональные отделения ЕНПФ продолжают свою деятельность.

«В случаях, не терпящих отлагательств и требующих очного обслуживания, в интересах клиентов в офисах ЕНПФ будут работать дежурные сотрудники, с которыми можно предварительно связаться по телефонам. Список которых размещен на сайте Enpf.kz», — говорится в сообщении.

Получить консультацию у специалистов call-центра ЕНПФ можно по короткому номеру 1418 или по номеру +7 777 000 14 18. Консультации доступны на сайте Enpf.kz, посредством чат-бота в WhatsАpp, Viber, на официальных страницах ЕНПФ в Instagram, Facebook, ВКонтакте, Twitter, Telegram, Одноклассниках.

Ранее стало известно, что после введения чрезвычайного положения в стране из-за ситуации с коронавирусом главные государственные органы будут проводить заседания в онлайн-режиме.