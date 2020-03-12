В Узбекистане создадут первый цифровой банк

Предварительное разрешение на создание банка выдано сроком до шести месяцев.

Комитет по банковскому надзору Центрального банка Узбекистана принял решение о выдаче предварительного разрешения на создание цифрового банка Акционерное общество «ANOR BANK» в городе Ташкенте, передает CentralAsia.

Предварительное разрешение на создание банка дается сроком до шести месяцев. В течение данного периода учредители должны принять соответствующие организационно-технические меры и сформировать уставной капитал банка для получения лицензии на осуществление банковской деятельности.

Согласно Положению о регистрации и лицензировании банков, цифровой банкинг является банком или его структурным подразделением, предоставляющим услуги дистанционного банковского обслуживания с использованием инновационных банковских технологий. Цифровой банк — по сути банк без отделений, которые заменены сотрудниками банковского или аутсорсингового Call-центра, а также курьерской службой или партнерской оффлайн-сетью.