В Казахстане пройдет tech-конференция EMERGE с призовым фондом $14 000

EMERGE Turkistan соберет порядка 1000 IT-специалистов, стартапов, инвесторов.

21-22 марта в Казахстане пройдет EMERGE Turkistan. У стартапов Центральной Азии есть шанс выиграть до $10 000. EMERGE — международная tech-конференция со штаб-квартирой в Лондоне. Ежегодно она проходит в Минске — Кремниевой долине Восточной Европы. В этом году EMERGE расширяет географию и приходит в Казахстан. EMERGE Turkistan пройдет 21–22 марта и соберет около 1000 IT-специалистов, стартапов, инвесторов. В числе спикеров — представители ведущих мировых корпораций, венчурных фондов.

EMERGE — конференция о технологиях и инновациях, которая фокусируется на регионе Новый Восток (включает страны Восточной Европы, Прибалтики, Балкан и Центральной Азии). По мнению организаторов ивента, Алины Безугловой и Марго Лазаренковой, Новый Восток — это зарождающийся технологический кластер с огромным потенциалом.



Алина Безуглова (слева) и Марго Лазаренкова, основатели EMERGE

Новая локация EMERGE выбрана не случайно. В прошлом Туркестан — духовная столица тюркского народа, важный центр Великого шелкового пути, по которому путешествовал величайший математик Востока Аль-Хорезми. Сегодня Туркестан — город, который отличает выгодное географическое положение. Находясь здесь, удобно вести бизнес и со странами Центральной Азии, и со странами Ближнего Востока. Кроме того, в ближайшее время в Туркестане откроется свободная экономическая зона, где будет действовать семь видов преференций. Цель мэрии Туркестана — сделать город технологическим хабом и центром притяжения стартапов. Поэтому в фокусе EMERGE Turkistan — создание и развитие технологических инновационных компаний, способных масштабироваться и заинтересованных работать на глобальном рынке.

Во время EMERGE Turkistan у стартапов будет отличная возможность получить обратную связь о своем продукте, привлечь внимание инвесторов и шанс выиграть ценный приз. При поддержке мэрии города во время конференции пройдет конкурс питчей EMERGE Challenge KZ (на английском языке) с призовым фондом $14 000 (1 место — $10 000, 2 место — $3 000, 3 место — $1 000). Кроме того, пять стартапов, признанных лучшими, будут автоматически зачислены в полуфинал конкурса питчей флагманской конференции и поедут на EMERGE в Минск (1–2 июня 2020 года) со стендом EMERGE Turkistan (проезд и проживание оплачиваются).

К участию в EMERGE Challenge KZ приглашаются стартапы из Центральной Азии (Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Туркменистана) на предпосевной стадии, которые привлекли до 500,000 евро инвестиций. Они должны создавать продукт, нацеленный на глобальный рынок, иметь работающий прототип и трекшн — показатели развития бизнеса. Кроме того, стартапы могут представить свой продукт на выставке стартапов Startup Alley.

Заполнить заявку на участие в конкурсе питчей и выставке Startup Alley можно на сайте. Дедлайн — 12 марта 23:59 по местному времени.

Инвесторам EMERGE помогает найти качественные проекты для инвестирования и деловых партнеров. Сеть контактов EMERGE включает такие известные и успешные венчурные фонды: Flint Capital, Speedinvest, Earlybird Ventures, bValue VC, Overkill Ventures, Bulba Ventures, Sistema VC — всего 300+ инвесторов и акселераторов из 20+стран.

Эффективный нетворкинг — важная особенность EMERGE. Все отмечают, что здесь очень легко заводить новые деловые контакты. Специально для этого организаторы создают множество активностей, используют приложение для Matchmaking. В прошлом году, согласно данным приложения, участники отправили более 2400 запросов на встречу. Состоялось более 1500 встреч. Многие из них трансформировались в сделки.

Главная цель EMERGE Turkistan — поддержать молодой развивающийся tech-хаб, поэтому конференция будет бесплатной, но по приглашениям. Чтобы попасть на ивент, необходимо заполнить специальную заявку на сайте.

Конференция пройдет в новом современном здании музыкальной школы AQ Jaiyq при поддержке международного центра инновационных решений Bilge (компания разрабатывает IT-решения для сферы образования). Будет организовано две сцены. BUILD& GROW Stage предназначена для выступлений и панельных дискуссий с участием известных международных спикеров. X Stage — для дискуссий фаундеров и инвесторов, питчинга стартапов. Также в программе запланированы менторские сессии на самые полезные для основателей стартапов темы, мероприятия для нетворкинга (например, BBQ для стартапов, Founders Stories), встречи фаундеров с инвесторами в формате 1-on-1, круглые столы, фудкорты, афтепати и VIP-ужин для спикеров и партнеров.

По своему духу EMERGE — это конференция-фестиваль. Ее формат соответствует лучшим «большим» tech-конференциям, например, SLUSH и WebSummit.

Впервые конференция EMERGE прошла в мае 2018 года и вызвала огромный интерес tech-сообщества. Уже в первый год мероприятие собрало 1500+ участников из 22 стран. В прошлом году EMERGE посетило 2100+ человек из 43 стран. Среди них: 34% — основатели стартапов и CEO, 28% — технические специалисты. Что интересно, 43% участников конференции — женщины. Вероятно, не последнюю роль в этом играет то, что основали EMERGE — две девушки. В этом году в Минске EMERGE планирует собрать 3500+ человек из 40+ стран.

От других конференций EMERGE отличает междисциплинарный подход. Спикеры — фаундеры успешных стартапов, известные предприниматели и лидеры мнений, ученые, которые делятся своим взглядом о том, как технологии меняют нашу жизнь. В предыдущие годы на сцене EMERGE выступали выпускница NASA Singularity University Ребекка Карлслон, модель, бизнес-ангел и филантроп Наталья Водянова, директор дизайн-лаборатории Nike Innovation Kitchen Лисандр Фойе, предприниматель, аналитик и журналист VentureBeat Стюарт Роджерс, а также представители таких всемирно известных компаний как Microsoft, Facebook, Google, WhatsApp, Bayer, WeTransfer, Revolut, EPAM, WARGAMING, Grammarly, Juno, Pandadoc, 500 Startups и др.

Видео о том, как это будет.