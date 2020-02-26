Комитет информбезопасности проведет проверку по факту утечки данных из базы Генпрокуратуры

По ее результатам будут сделаны выводы: имела ли место утечка и были ли нарушения в сфере информационной безопасности.

Заместитель председателя Комитета по информационной безопасности Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Руслан Абдикаликов прокомментировал утечку персональных данных казахстанцев из базы Генеральной прокуратуры РК, передает Kazpravda.kz.

«Что касается утечки данных. Сейчас наш комитет по информбезопасности, осуществляющий функции государственного контроля, назначил соответствующую проверку. Буквально на днях мы открываем проверку в отношении этого факта», — сообщил спикер.

Он отметил, что по результатам проверки будут сделаны выводы: имела ли место утечка, были ли какие-то нарушения в сфере информационной безопасности в Генеральной прокуратуре.

«Неприкасаемых в нашей стране нет. Если кто-то виноват, то комитет по информбезопасности проведет проверку и выяснит, насколько он виноват, и был ли на самом деле этот факт. По результатам проверки, я думаю, мы уже отдельно сообщим», — дополнил Абдикаликов.

Напомним, ранее Центр анализа и расследования кибератак сообщил об обнаружении утечки данных из информационной системы Генеральной прокуратуры РК, из-за которой были раскрыты данные обо всех гражданах РК и иностранцах, в отношении которых когда-либо велось административное делопроизводство.

Позже эту информацию прокомментировали в ведомстве: «Установлено, что данные по административным правонарушениям не доступны в сети интернет в открытом виде. Без специальной идентификации вход в систему невозможен. Вместе с тем совместно с ЦАРКА выявлены отдельные риски, которые не влияют на уязвимость систем и не несут опасности для защиты хранящихся сведений. В настоящее время они устранены».