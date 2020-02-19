Президент провел встречу с Куанышбеком Есекеевым

Касым-Жомарт Токаев поручил не допускать повышения стоимости услуг связи.

Глава государства принял председателя правления АО «Казахтелеком» Куанышбека Есекеева. Он заслушал отчет об основных итогах работы АО «Казахтелеком» в 2019 году, а также о реализации концепции «Smart Sity» и проекта «Smart Aqkol».

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений. В частности, Глава государства заявил о необходимости обеспечить полный охват населенных пунктов страны мобильной связью, а сельских школ и медицинских пунктов — доступом к сети интернет. Кроме того, Президент поручил не допустить повышения стоимости услуг связи.