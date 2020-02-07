Компания намерена продолжить внедрение инноваций в Казахстане.

В ходе совещания, прошедшего в АО «Казахтелеком», топ-менеджмент компании обсудил итоги, которых удалось добиться в 2019 году. По состоянию на 1 февраля 2020 года «Казахтелеком» является доминирующим игроком на рынке телекоммуникаций РК: количество фиксированных линий составило более 2 300 тыс. единиц, в том числе, в городской телекоммуникационной сети (ГТС) — более 1 600 тыс. единиц, сельской (СТС) — более 710 тыс. единиц. Число абонентов фиксированного широкополосного доступа составило более 1 700 тыс. портов, количество абонентов платного телевидения — более 750 тыс. точек, из них абонентов iD TV — более 574 тыс. точек, iD TV Online — 52 тыс. точек, кабельного телевидения — 124 тыс. точек.

Если говорить кратко о тех направлениях, над которыми работает оператор, то ключевыми являются продолжение реализации проекта ВОЛС СНП, внедрение концепции Smart City, тестирование коммерческой сети 5G, развитие Интернета вещей (IoT) и использование аналитики Big Data. Рассмотрим подробнее, чего же удалось добиться «Казахтелекому» в этих сегментах.

Оптоволокно в села

Проект ВОЛС СНП является одним из ключевых, поскольку призван довести высокоскоростной интернет в отдаленные районы республики. Компания взяла на себя обязательства до конца 2020 года протянуть 14 500 км волоконно-оптических линий связи и обеспечить почти 2 500 государственных учреждений в 828 селах страны. На этот проект возлагаются большие надежды, ведь он поможет обеспечить базовую инфраструктуру для цифровой экономики РК, устранить цифровое неравенство между городом и селом. На сегодняшний день компания уже завершила строительство порядка 5 тыс км оптических линий связи, обеспечив 506 государственных органов и бюджетных организаций в 150 селах.

«Построенная инфраструктура позволит предоставлять полный спектр современных сервисов сельскому населению, — подчеркивает Куанышбек Есекеев, председатель правления АО „Казахтелеком“. — Школам станут доступны образовательные онлайн-программамы, государственные органы получат возможность предоставлять услуги для граждан: оперативно обрабатывать документы, выдавать справки, при этом сокращая временные и финансовые затраты для поездок в город или райцентр. Наряду с этим, проложенные оптические сети станут полноценной базой для развертывания мобильных сетей, тем самым завершив полный цикл предоставления телекоммуникационных услуг на селе».

Очевидно, что столь серьезный инфраструктурный проект требует огромных усилий и инвестиций. Важным событием в рамках реализации ВОЛС СНП стало подписание соглашения об открытии кредитной линии для финансирования проекта по обеспечению широкополосным доступом к интернету отдаленных сел. В частности, АО «Банк развития Казахстана» предоставил заем в сумме 26,7 млрд тенге сроком до 13 лет. «Казахтелеком» же, со своей стороны, задействовал собственные средства в размере 31,1 млрд тенге.

Казахстанские города станут «умными»

Строительство ВОЛС СНП окажет положительное влияние на развитие инновационной технологии Smart City. Умные города начинают развиваться по всему миру, и Казахстан усилиями АО «Казахтелеком» будет следовать набирающей популярность тенденции. По данным аналитиков Statista, в 2015 году мировые расходы на «умные» города достигли 14,85 млрд долларов США. В 2020 году эта цифра может возрасти до 34,35 млрд долларов.

Согласно концепции Smart City управление системами жизнеобеспечения и функционирования города осуществляется в автоматическом режиме, за счет анализа больших данных искусственным интеллектом. Прототип «умного города» на примере города Акколь был презентован в начале прошлого года Елбасы Нурсултану Назарбаеву. Тогда «Казахтелеком» заявил о полной готовности масштабировать пилотный проект на более крупные населенные пункты РК. И уже в первом полугодии 2019 года возможности цифровой трансформации города Арыс оператор продемонстрировал премьер-министру Аскару Мамину.

Работа по цифровизации казахстанских городов будет продолжена. Для этого подписан ряд меморандумов о реализации пилотных проектов Smart City с акиматами Алматы, Мангистауской, Туркестанской и Карагандинской областей. Ожидается, что совместная деятельность будет способствовать цифровой трансформации государственного и банковского секторов, повысит уровень безопасности населения (системы видеонаблюдения) и позволит применять новейшие разработки в области системы управления базами данных, облачных решений, IoT, Big Data, Blockchain.

В 2019 году «Казахтелеком» завершил второй этап развертывания сети IoT/LoRa в 14 городах страны. В рамках реализации проекта было установлено 324 базовые станции, подключено более 37 тыс. многоквартирных домов и порядка 2 млн домохозяйств. Новая сеть станет основной инфраструктурой для реализации проекта «умный город» — она позволит автоматизировать сбор показаний с приборов учета ресурсов и наладить системы городского освещения.

Данные — это новая нефть

Как один из крупнейших операторов РК, «Казахтелеком» собирает огромные массивы данных, которые необходимо структурировать, обрабатывать и анализировать. Компания активно работает над централизацией этих данных для упрощения процедур и создания новых бизнесов. Сегодня компания располагает всеми возможностями в сфере Big Data, среди которых — наличие инфраструктуры, передача фискальных данных с контрольно-кассовых машин, сегментация клиентской базы по фиксированным и мобильным абонентам. Используя аналитику больших данных, оператор готов развивать такие направления, как автоматизация системы ЖКХ, транспортное планирование, управление оттоком клиентов, таргетированные SMS-рассылки, анализ миграции населения и развитие туризма.

Возможности платформы Big Data были продемонстрированы компанией в ходе прошедшего недавно форума Digital Almaty 2020. Платформа способна анализировать различные наборы данных. Таким образом, «Казахтелеком» намерен не только использовать собственные накапливаемые данные в разработке новых услуг и сервисов для своих абонентов, но также готов предоставить инновационную платформу городским властям или бизнес-структурам, нуждающимся в визуализации, анализе и корреляции различных сведений.

Эра нового стандарта — 5G

Не последняя роль в цифровизации отводится и пятому поколению связи. В 2019 году «Казахтелеком» продолжил изучение возможностей технологии 5G, проведя 10 тестирований сети в полевых условиях — в городах Нур-Султан, Алматы и Алматинской области. Кроме того, осенью прошлого года в Нур-Султане, на территории Международного технопарка IT-стартапов, заработала пилотная зона 5G в сети Tele2/Altel. Он доступна в диапазоне радиочастот 3,5 ГГц. По словам главного директора по инновациям АО «Казахтелеком» Нурлана Мейрманова, 5G является не просто очередным поколением связи с улучшенными характеристиками, но и эволюцией технологий радиосвязи, в архитектуре сетей и ведении бизнеса.

Аналитики весьма позитивны в оценке глобального развития 5G. Согласно исследованию Juniper Research, что общее количество подключений 5G в мире к 2025 году достигнет 1,5 миллиарда, увеличившись с 5 миллионов в 2019 году. Среднегодовой рост составит 150% в течение следующих шести лет. Именно поэтому так важно уже сейчас тестировать новую технологию. В АО «Казахтелеком» отмечают, что сети 5G станут основой для цифровой трансформации и развития цифровой экономики Казахстана.

«Переход на 5G позволит создать технологические платформы, вокруг которых формируются экосистемы. „Казахтелеком“, являясь инфокоммуникационным оператором связи, станет провайдером сервисов, реализуемых данными площадками. Таким образом, наша компания сможет создавать цифровые сервисы гораздо быстрее, а также в большем количестве и многообразии, чем на данный момент. Кроме того, внедрение промышленных сценариев использования технологии 5G и Интернета вещей станут еще одной технологической новинкой в спектре услуг АО „Казахтелеком“», — подчеркнул Нурлан Мейрманов.

Сети 5G будут использоваться не только для предоставления услуг мобильной связи и доступа в интернет для населения, но и для кейсов IoT, «умный город» и др.

Признание на международном уровне

Еще одним событием, которое повлияло не только на деятельность компании, но и на телекоммуникационный рынок в целом, стало приобретение «Казахтелекомом» 49% доли Теле2 АВ в совместном предприятии. Напомним, ранее в 2018 году «Казахтелеком» заключил сделку о покупке 75% акций АО «Кселл». Данные приобретения оказали положительную динамику на мобильных операторов. Так, недавно был опубликован годовой отчет Tele2 и Altel, согласно которому у «Мобайл Телеком-Сервис», представляющего эти бренды, зафиксирован рост всех ключевых показателей.

Преимущества от сделки отмечают и в «Казахтелекоме» — у компании появилась возможность выстраивать интегрированную телекоммуникационную площадку, охватывающую весь Казахстан. В результате двух проведенных сделок эффективность работы компании в минувшем году подтвердилась высокими рейтингами международных агентств. Так, Fitch Ratings оценило рейтинг АО «Казахтелеком» на уровне ВВ+, а также сохранило «Пересмотр на повышение». Это серьезная заявка на успех, и оператор намерен и впредь придерживаться высокой планки.

«Приобретение контрольного пакета акций АО „Кселл“, второго по размеру мобильного оператора в стране, а также получение полного владения в совместном предприятии Tele2/Алтел позволит АО „Казахтелеком“ стать лидером в мобильном сегменте рынка с абонентской базой, составляющей более 60% и наиболее широкой зоной покрытия сети. Тесная сетевая интеграция будет способствовать достижению значительного синергетического эффекта и обеспечит безусловное стратегическое преимущество в конкурентной борьбе», — заявил Куанышбек Есекеев.

Важно также отметить, что «Казахтелеком» стал победителем в номинации «Сделка года» на ежегодной международной премии TMT M& A Awards 2019, прошедшей в Лондоне. Премия TMT M& A Awards учреждена авторитетным новостным агентством ТМТ Finance. Ее номинантов выбирают из глобальной базы этого издания по всему миру. Списки соискателей проходят отбор независимой судейской коллегии, которая состоит из отраслевых экспертов и авторитетных консультантов по сделкам M& A. В декабре 2019 года эту престижную присудили АО «Казахтелеком» за сделку по приобретению 75% акций АО «Кселл» и вручили члену совета директоров компании Ерулану Кусаинову на торжественной церемонии в Лондоне.

Участие в международных мероприятиях

Являясь крупнейшим мультисервисным оператором в стране, «Казахтелеком» представляет Казахстан на крупнейших международных мероприятиях в сфере цифровых технологий. Так, в минувшем году компания приняла участие во Всемирном мобильном конгрессе MWC 2019 в Барселоне, где показала проект по развертыванию первого облачного узла связи CORD. Усилия оператора по внедрению инновационных решений были отмечены участниками выставки и крупными ИТ-компаниями. В ходе международного форума «Казахтелеком» подписал меморандум о сотрудничестве с корпорацией Cisco в области Telco Cloud.

Кроме того, свои достижения в направлениях Smart City, 5G, Big Data, blockchain, NFVi/ NFV MANO, облачного видеонаблюдения, финтехе, электронной коммерции и биометрии «Казахтелеком» продемонстрировал и на форуме Mobile World Congress Shanghai 2019, который является азиатской версией ключевого для связистов всего мира мероприятия. Ключевой темой казахстанского стенда стал транзитный потенциал — «Казахтелеком» является одним из крупнейших поставщиков в Евроазиатском регионе, предоставляющих транзитные услуги конечным клиентам по принципу «одного окна». В настоящее время компания обеспечивает значительную часть транзита данных между Европой и Азией ввиду технологического преимущества и выгодного географического расположения Казахстана.

Еще одним глобальным ивентом для «Казахтелекома» стала конференция в сфере мобильной связи «Mobile 360 — Евразия 2019», которую провела ассоциация GSMA (Global System for Mobile Communications Association) в Москве. В одной из панельных сессий оператор представил экспертному сообществу свое видение стратегии развития сетей 5G, а также влияние технологии на экономические процессы в Казахстане.

Фокус на клиента

Вместе с тем, несмотря на активное движение в сторону внедрения инноваций, ключевым приоритетом для АО «Казахтелеком» остается улучшение сервиса и качества предоставляемых услуг. Важным направлением для оператора в работе с абонентами остается предоставление обратной связи, а также проведение постоянного мониторинга обращений клиентов в контакт-центры по номерам «160» и «165» с принятием всех соответствующих мер. Компания работает и над новыми видами сервиса, стремясь сократить время обслуживания клиентов и максимально удовлетворить их потребности. Так, например, она стала использовать Agile-подход в разработке новых продуктов, о чем рассказала Бикеш Курмангалиева, управляющий директор по ИКТ-услугам АО «Казахтелеком».

Одним из значимых событий для компании в 2019 году стал запуск филиала «Сервисная фабрика». Новое структурное подразделение обеспечивает централизованное управление поддерживающими функциями, а также занимается правовым обеспечением, кадровым администрированием, бухгалтерским и налоговым учетом, административно-хозяйственной деятельностью и финансовым сопровождением. Деятельность филиала положительно повлияла на эффективность работы всей компании, в частности, повысилась производительность труда, сократились совокупные затраты, унифицированы бизнес-процессы, а также повысилось качество внутренних услуг. Все это поспособствовало доступности и прозрачности управленческой информации.

25 лет совместных усилий

В 2019 году «Казахтелеком» отметил свое 25-летие. За четверть века компания достигла значимых результатов по всем направлениям деятельности, в первую очередь, благодаря профессионализму сотрудников. Немалую роль в этом сыграла программа по внедрению корпоративных ценностей CREDO. Этот проект объединил четвертую часть компании, а это порядка 5 000 сотрудников, которые предложили 400 внутренних проектов. Все они направлены на увеличение операционной эффективности, улучшение продаж, развитие в сферах инноваций и информационных технологий. Проект «Казахтелеком» по внедрению корпоративных ценностей CREDO признан лучшим по итогам онлайн-голосования на международной конференции Intercom в Москве.

Кроме того, два проекта «Казахтелеком» были отмечены крупнейшей международной бизнес-премией в области управления персоналом WOW! HR_KZ. Компания получила две номинации Be Cool и Digital Solutions за реализацию двух направлений — программу стажировок для талантливых студентов и управление технологическими процессами в режиме виртуальной реальности. А по программе «PROTelecom: стань профессионалом с „Казахтелеком“» в 2019 году 1 200 студентов подали заявки на участие, 200 стажеров были приглашены в проект и 28 из них трудоустроены в компании.

Планы на 2020 год

В «Казахтелекоме» отмечают, что такое число значимых достижений — не повод останавливаться на достигнутом. В 2020 году перед компанией стоят серьезные задачи, среди которых — совершенствование организационной структуры, развитие новых услуг, развертывание проектов в регионах. До конца текущего года «Казахтелеком» продолжит реализацию проекта ВОЛС СНП, намереваясь построить более 9 тыс. км волоконно-оптических сетей. Также в компании готовятся к внедрению новых бизнесов на основе выстроенной инфраструктуры. В части клиентского сервиса оператор продолжит повышать качество своих услуг, изучая потребности клиентов и стараясь формировать гибкую тарифную линейку.