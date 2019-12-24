Нурлан Мейрманов, Казахтелеком: мы построим 5G как конструктор

Главный директор по инновациям АО «Казахтелеком» рассказал, как оператор планирует развивать 5G в Казахстане.

И глобальных, и локальных новостей, затрагивающих тему 5G, приходит все больше. В Китае досрочно запустили массовую сеть пятого поколения. Производители микроэлектроники заявляют о выпуске новых моделей чипсетов с поддержкой 5G. При этом стандарт до сих пор не утвержден. А связисты или открыто, или не под запись говорят о своих опасениях, касающихся перехода на новое поколение. Учитывая особенности радиочастотного спектра, который используется в 5G и другие технические особенности, такие страхи нельзя считать беспочвенными. Стоимость построения сети, если делать это на оборудовании известных вендоров, оказывается космической. А явных примеров того, как возвращать инвестиции, пока в мире не так много. Со всеми этими вопросами мы обратились к Нурлану Мейрманову, главному директору по инновациям АО «Казахтелеком».

— Есть ли смысл ждать утверждения стандарта связи пятого поколения консорциумом 3GPP?

— На данный момент в коммерческой доступности 16 моделей смартфонов, 5 моделей хот-спотов и 8 устройств CPE, работающих в 5G сети. Всего анонсировано или доступно в продаже 129 абонентских устройств 15 типов с поддержкой 5G от 56 вендоров. И это притом, что стандартизирован только первый релиз 5G, относящийся к так называемой первой фазе 5G. Впервые экосистема развивается быстрее, чем стандартизация основных параметров сети.

В мире сейчас запущено около полусотни коммерческих сетей 5G. Две трети из них — это Fixed Wireless Access, то есть это беспроводная замена проводного доступа. Понятно почему так происходит — в этом сегменте выше средняя выручка на пользователя. Но с учетом всей той информации, которая сегодня поступает от микропроцессорных компаний, мы увидим массу устройств с поддержкой 5G, включая и смартфоны, уже в самом ближайшем будущем. Прошла новость, что в Китае уже десять миллионов активных пользователей 5G, хотя сеть запущена совсем недавно. Понятно, что такой спрос существует скорее на смартфоны, чем на модемы.

— При запуске 5G на территории «Expo» в Нур-Султане вы сказали, что собираетесь строить сеть как конструктор из разных элементов. Вы не могли бы подробнее объяснить, о чем речь?

— Не секрет, что в мобильной связи основных поставщиков оборудования для построения сетей можно буквально пересчитать по пальцам одной руки. Производители делают закрытые решения и таким образом контролируют рынок. В том числе стоимость решений. Огромным недостатком является зависимость от производителей в вопросах безопасности сети. Это, конечно, не устраивает ни операторов, ни государства. Мы сторонники открытых технологий, которые позволят такую зависимость преодолеть. И сейчас все идет к тому, что пятое поколение сетей будет иметь совершенно другую, вендорно-независимую архитектуру.

Мировая тенденция такова, что для построения сетей 5G будет повсеместно использоваться дезагрегация и виртуализация. Есть также нарастающий спрос на ПО с открытым кодом. На самом деле, если вы внимательно следите за тем, как ведет себя 3GPP, то увидите, что консорциум все чаще стандартизирует функциональные элементы и интерфейсы между ними. Они больше не указывают, каким образом должна быть выстроена сетевая инфраструктура. Более того, прямо говорится, что 5G могут реализовывать функциональный компоненты с помощью сетевой виртуализации (SDN/NFV). Это позволяет сделать 5G-сети открытыми.

В области связи все больше сообществ, которые создают программное обеспечение с открытым исходным кодом и открытые аппаратные спецификации для дезагрегированного оборудования, выпускаемого независимыми производителями — так называемые White Box’ы. Одним из таких сообществ является TIP, в который входят почти все американские телеком-производители. В рамках этого сообщества запущен проект OpenRAN 5G NR, разрабатывающий спецификации для дезагрегированных White Box компонентов сетей радиодоступа 5G.

Сообщество O-RAN Alliance стандартизирует архитектуру и интерфейсы дезагрегированной сети радиодоступа 4G и 5G. Данная архитектура разбивает базовые станции 4G (eNodeB) и 5G (gNodeB) на отдельные функциональные элементы, значительная часть из которых может быть виртуализирована, т. е. запускаться в виде приложений (или виртуальных функций) на серверах. Фактически теперь сеть оператора превращается в группу небольших дата-центров, на которых запускаются виртуальные компоненты не только пакетного ядра, что уже происходит и в 4G-сетях, но и сетей радиодоступа. В итоге, ту работу, которую раньше выполняло специальное оборудование, теперь делают серверы, а для оставшейся невиртуализированной части радиосети остаются лишь простые задачи. Благодаря этому огромное количество производителей и «железа» (White Box’ов), и софта могут выпускать отдельные компоненты для таких сетей, а сами сети можно собирать из этих компонентов, как конструктор.

Для кого-то из вендоров движение в этом направлении может оказаться серьезным испытанием, но они пытаются занять свою нишу в новой реальности. Поэтому Nokia поддерживает O-RAN альянс так же, как Parallel Wireless, Cisco и из китайских производителей — ZTE. И мы призываем всех производителей оборудования, включая ведущих, к сотрудничеству именно в этой новой парадигме. Что интересно, в отличие от нас, владельцы и менеджмент многих телеком-компаний в мире не могут побороть в себе психологическую зависимость от вендоров. Мы в «Казахтелекоме» — сторонники открытости, и уже давно.

Сейчас мы ведем работу над пилотным тестированием, в котором вся архитектура тестовой сети строится на дезагрегированном подходе с использованием White Box’ов в сети радиодоступа. Решения, используемые в этом тестировании, как было сказано выше, не привязаны к конкретным вендорам. В январе мы планируем сделать полукоммерческий тест — запустить небольшой сегмент сети 5G с использованием ПО с открытым кодом, включая операционную систему. Производители и поставщики компонентов радио-части сети, базовой инфраструктуры, оборудования для пакетов передачи данных и управления будут разные.

— Но при таком подходе вам потребуется усилить вашу команду с точки зрения программирования?

— Абсолютно верно! Сейчас любая прогрессивная компания желает стать ИТ-компанией. Руководители банков уже просят не называть их банкирами, а просят именовать строителями ИТ-платформ. И мы точно также хотим превратиться из классического телеком-оператора в ИТ-компанию. Мы понимаем, что будущее за теми, кто сможет быть оперативным, гибким. А для этого нужны компетенции в разработке ПО.

Раньше, чем больше телеком-компания инвестировала в сетевую инфраструктуру, тем сильнее она была зависима от вендора. Но сейчас драйверами телекоммуникационного рынка являются не телеком-операторы или вендоры, а так называемые вертикали. У автоиндустрии, торговли появились особенные запросы, некоторые игроки хотят двигаться быстрее конкурентов. И им нужны инструменты, которые должен им предоставить телеком-рынок. Но если подходить к этому, применяя старые методы построения сетей, никакой гибкости не добьешься — решения будут дорогими и неуправляемыми.

На самом деле 70% софта, который требуется для построения сети 5G, можно написать самостоятельно или заказать на местном рынке. Причем мы осознаем, что весь пирог ПО мы не осилим. Мы хотим, чтобы вокруг нас развивалась софтверная экосистема, где мы могли бы заказывать те или иные элементы. Мы хотим, чтобы и те, кто создают софт, и те, кто поставляют «железо», были максимально открытыми. Чтобы за счет конкуренции мы получали лучшие решения.

— У вас есть какие-то четкие планы по развертыванию сети 5G? Или пока рано говорить о конкретике?

— Есть два метода развертывания сети. Первый — регуляторный. То есть государство выдает оператору частоты и тот берет на себя обязательства по покрытию. В одних странах выдают частоты операторам на всю страну, где-то — на спотовое покрытие. Но есть и второй метод, который становится все более распространенным сегодня. Я лично видел пример такого подхода в Японии. Операторам выделяются частоты без жестких обязательств. Но телеком-компания должна удовлетворить потребности рынка, обеспечить покрытие экономически активных территорий. То есть сеть строится там, где это требуется экономически и технологически именно сейчас.

Более того, сегодня в Германии и Великобритании регуляторы не отдают все частоты только большим телеком-операторам — часть резервируют для микрооператоров. Это маленькие компании, более гибкие и отзывчивые, покрывающие ограниченные территории вертикалей, — как правило, отдельных промышленных предприятий. Стоимость их услуг гораздо меньше, чем у традиционных игроков. Причина в том же — они используют White Box’ы, ПО с открытым кодом. Задача таких небольших игроков — развивать вертикали.

Если вы запросите на нашем рынке какое-нибудь уникальное решение, например, для гостиниц, предприятий или добывающей индустрии, вряд ли его получите. У больших телеком-компаний определенный цикл закупок, цикл разработки. Микрооператоры же готовы быстро дать клиенту то, что ему требуется. Я лично поддерживаю эту идеологию. И, возможно, Казахстану есть смысл взять эту практику на вооружение. Для каких-то географических зон можно выдавать частоты новым ИТ-компаниям, которые будут строить там свои сети. Они будут решать задачи отраслей, специфически выстраивая архитектуру под них. При этом, разумеется, в нормативных документах должно указываться, что пользователи таких сетей должны иметь возможность мигрировать в зону обслуживания других операторов, если покидают зону покрытия — соответственно, должен быть MNO-оператор, который будет это обеспечивать.

— Опасения инвестирования в 5G не беспочвенные?

— Я могу поделиться своим личным мнением, которое является результатом моего многолетнего изучения рынка. Доля смартфонов с поддержкой технологии должна быть все-таки достаточно существенной, чтобы инвестиции в сеть для мобильных пользователей начали возвращаться. Но есть рынки, где операторы могут предоставлять решения для конечных пользователей — Fixed Wireless Access. Допустим, вы видите, что прокладка оптики до конечного пользователя в каком-то месте неоправданно дорога. Регулятор тоже это понимает, поэтому не взимает разовый платеж, не берет радиочастотные сборы или еще как-то поддерживает оператора, который готов гарантировать повышение скорости передачи данных на этой территории.

Таким образом, власти, предоставляя доступ к частотам, позволяют оператору лучше узнать возможности и ограничения технологии и особенности ее реализации. В случае с FWA, пользователю не обязательно покупать абонентское устройство. Оператор сам предоставит это оборудование и обеспечит его подключение и настройку. Клиенту нужно только платить за услугу. Тут все затраты на архитектуру входят в стоимость тарифного плана. Уже есть реальные примеры такого рода в США, Японии, Монголии. Все риски по 5G в этом случае оператор может взять на себя. Таких зон, где у нас нет качественного доступа к фиксированной связи, в стране достаточно много.

— Один только Шымкент, Алматы с пригородами чего стоят.

— Абсолютно согласен. Шымкент — это клондайк для FWA-технологии. Есть рынки, где риск массового запуска действительно велик. И видны сегменты, где риск минимальный… Когда и экосистема будет готова, и сеть развернута, 5G окажет сильнейшее воздействие на развитие экономики. Абсолютно новые показатели передачи данных, минимальная задержка, слайсинг — все это открывает массу возможностей для построения умных городов, умных производств, IoT-решений, — сети пятого поколения станут фундаментом. Сейчас и госорганы, и корпорации, и даже небольшие компании проходят через цифровую трансформацию. Уже скоро им потребуются новые технологические возможности, чтобы ускорить развитие. Наша задача — предоставить их.