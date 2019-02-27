Mobile World Congress: «Казахтелеком» объявил о запуске облачного узла связи на базе Open Compute Project

Оператор презентовал в Барселоне проект по развертыванию первого облачного узла связи CORD, а также подписал с Cisco меморандум о сотрудничестве в области Telco Cloud.

CORD — это принципиально новая телекоммуникационная инфраструктура, которая строится на базе парадигмы Open Compute Project. Как пояснили в «Казахтелекоме», преимущество данного подхода базируется в экономической плоскости — он позволяет расширить круг поставщиков, сделав акцент на лучших предложениях по цене, и по производительности. Кроме того, такой подход позволит строить мультивендорные сети, используя оборудование разных производителей, которые поддерживают выбранную оператором спецификацию OpenRack v2. Это в корне отличается от SDN/NFV решений традиционных производителей, предлагающих вертикально-интегрированные системы, фактически обязывающие операторов использовать оборудование только этих производителей. «Мы стоим на пороге грандиозных преобразований, требующих выполнения масштабных и амбициозных задач. Их успех зависит от множества факторов, таких, как создание технологических IT и облачных платформ, не используемых ранее операторами. Создание принципиально новой и коммерчески эффективной телеком-платформы в условиях бурно развивающихся цифровых технологий является для операторов настоящим вызовом», — заявил в ходе презентации управляющий директор по инновациям АО «Казахтелеком» Нурлан Мейрманов.

Не попасть в «вендорскую» ловушку

Как замечают в «Казахтелекоме», основные архитектурные принципы и технические решения, используемые для создания облачных узлов связи, были определены оператором в стратегии технологической трансформации, разработанной еще в 2017 году. Уже тогда приоритет был отдан открытым и дезагрегированным OCP-решениям, для предотвращения попадания в «вендорскую» ловушку. «На этапе создания первых узлов CORD мы закладываем технические возможности, обеспечивающие решение данных задач, чтобы получить максимальный и долгосрочный эффект от вложенных средств. Таким образом, остановились на оборудовании, создаваемого на основе открытых спецификаций. Такой выбор существенно расширяет круг поставщиков, позволяя минимизировать стоимость оборудования, в том числе, затраты на эксплуатацию. Также это создает для нас хороший инфраструктурный потенциал, который мы намерены максимально использовать в процессе трансформации в облачного провайдера», — поясняет Нурлан Мейрманов.

Ставка на Open Stack

На первом этапе «Казахтелеком» отдал предпочтение решению, разделяющему системы виртуализации и системы оркестрации: для систем виртуализации предпочтение было отдано продуктам Red Hat, включающим Linux/KVM, Open Stack и ODL SDN-контроллер, а для систем оркестрации — продуктам Cisco NSO и ESC. Это позволит создать три независимых друг от друга уровня: физической инфраструктуры, виртуализации и оркестрации. Использование Open Stack от независимого поставщика, позволяет оператору выбирать физическое оборудование CORD узлов отдельно от систем уровней виртуализации и оркестрации. В свою очередь, это позволяет избежать использования закрытых компонентов одного производителя, прежде всего, аппаратных. «В этой связи, мы считаем, что первый запуск CORD является для нас крайне важным и знаковым событием, определяющем наши возможности в части осуществления цифровой трансформации в целом и создания бизнеса 5G инфраструктурного оператора в частности», — отметил управляющий директор по инновациям.

В этот же день «Казахтелеком» объявил о подписании меморандума с Cisco о сотрудничестве в области Telco Cloud.

«Казахтелеком» выходит на уровень Telco Cloud

Меморандум о взаимопонимании ставит целью сотрудничество по изучению, пилотированию и внедрению инновационных решений в сфере инфраструктуры телекоммуникаций и обработки данных. Как сообщили в «Казахтелекоме», более конкретно фокус меморандума — это сотрудничество в части совместного изучения возможностей и обмена опытом по вопросам цифровой трансформации, виртуализации SDN/NFV (программно-определяемая сеть/виртуализация сетевых функций), построения Telco Cloud инфраструктуры. Которая, в свою очередь, подразумевает виртуализацию сетевых и вычислительных сервисов телекоммуникационного оператора.

Как отмечалось ранее, оператор уже использует Cisco NSO в качестве мультисервисного оркестратора (LSO), NFV-оркестратора и SDN-контроллера, управляющего фабрикой коммутации (leaf/spinекоммутаторы) облачного узла связи. Наряду с этим, в качестве VNF менеджера используется Cisco ESC. Кроме того, используются решения от других независимых поставщиков на базе открытых решений OCP: Nokia Air Frame и Red Hat Linux/Open Stack.

«Ключевой задачей на пути цифровой трансформации и, в частности, при создании бизнеса облачного инфраструктурного провайдера на базе 5G, является максимальная автоматизация всех процессов. Вместе с тем, для нашей компании также важно следовать принципам открытости при выборе решений, чтобы избежать зависимости от одного производителя и иметь возможность гибкой, оперативной и коммерчески эффективной адаптации решений под текущие особенности. Выбор в пользу NSO был сделан вследствие использования в данном продукте принципов открытости и модельно-ориентированного подхода, позволяющего оперативно создавать сервисные шаблоны и интегрировать NSO как с вышестоящими, так и с нижестоящими системами. Мы рассчитываем, что меморандум, подписанный с компанией Cisco, позволит нам продолжить работу по созданию автоматизированной, гибкой и эффективной цифровой платформы», — детализирует Нурлан Мейрманов.

В дополнение к Cisco NSO/ESC, в «Казахтелекоме» констатируют интерес к системам, обеспечивающим автоматизацию выполнения сервисных процедур (workflow), процедур управления сетью, которые, в свою очередь, позволят достичь сокращения времени вывода на рынок сервисов, уменьшения операционных расходов и повышения качества сервисов. Кроме того, будут рассмотрены системы сбора и аналитики данных, позволяющие организовать закрытый контур управления, осуществляющий автоматическое реагирование на изменения и предотвращающий ухудшение качества сервисов.