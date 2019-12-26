Когда вещи поумнеют?

Недавно состоявшийся в столице Казахстана третий отраслевой IoT Forum Kazakhstan-2019 показал, что экосистема Интернета вещей развивается гораздо быстрее, чем можно представить.

На площадке IoT-форума казахстанские и зарубежные эксперты в сфере Интернета вещей обсудили вопросы цифровизации государственной деятельности, технологической трансформации производства, автоматизации сферы ЖКХ, развития финансовых технологий и безопасности «умных» городов.

В целом, Интернет вещей по потенциальному влиянию на экономику, вероятно, может дать фору более «распиаренным» направлениям. Прежде всего потому, что технология может использоваться почти повсеместно. Датчики, помимо уже набивших оскомину холодильников и кофеварок, миллионами внедряются в автомобили, строительную технику и авиалайнеры. Да что там в автомобили — в дорожное полотно и здания, медицинские приборы. И, конечно, масса их может быть внедрена в жилищно-коммунальной сфере — здесь, как утверждается, настоящий Клондайк.

С оптимизмом в будущее смотрят аналитики: по оценке IDC, мировые расходы на Интернет вещей в 2022 году превысят 1 трлн долларов, а в 2023 году достигнут 1,1 трлн долларов. При этом годовой совокупный темп роста расходов на IoT (CAGR) в 2019–2023 годы составит 12,6%. В авангарде — дискретное и процессное производство (в основном — расходы на производственную деятельность), транспорт (мониторинг грузоперевозок). И, конечно, потребительский рынок, прежде всего, благодаря тратам на технологии умного дома и подключенные автомобили.

Разумеется, IoT — это и важный драйвер Четвертой промышленной революции, под которой понимают переход на полностью автоматизированное производство, управляемое интеллектуальными системами в режиме реального времени. В перспективе эта концепция подразумевает возникновение некой глобальной промышленной сети «вещей» и услуг на их базе.

Сложности выбора

Однако, строго говоря, пока даже нет единого технологического стандарта для сетей IoT. С одной стороны, демократичная технология LoRa WAN — дитя некоммерческой организации LoRa Alliance, основанной в свою очередь такими компаниями как IBM, Semtech, Cisco, Kerlink, IMST, MultiTech, Microchip Technology и еще несколькими менее именитыми игроками. Протокол довольно успешен в Казахстане. С другой стороны, NB-IoT (Narrow Band Internet of Things), стандарт сотовой связи для устройств телеметрии с низкими объемами обмена данными. Разработан консорциумом 3GPP в рамках работ над стандартами сотовых сетей нового поколения. У NB-IoT сильные стороны — это возможность работы при более низких уровнях сигнала, высоком уровне шумов, а также высокая продолжительность работы от одной батареи, до 10 лет. И на подходе третий вариант, который, возможно, отправит, все, что было до него, в утиль. Речь о 5G.

Главный директор по инновациям «Казахтелекома» Нурлан Мейрманов, комментируя это технологическое разнообразие, говорит так: «Мы [в Казахтелекоме] стартанули с LoRa WAN. Почему? Технология дешевая, не нужно платить за частоты, уровень проникновения разнообразных устройств, с точки зрения производителей, очень высок. И устройства с LoRa WAN априори очень и очень недорогие. Ни одна другая технология в мире на сегодня не позволяет войти в требуемый ценовой диапазон — тот, который запрашивают потребители». Тут следует напомнить — M2M/IoT сеть, которую строит «Казахтелеком», ни много, ни мало — крупнейшая в СНГ.

При этом директор по инновациям говорит и об «опасности» для LoRa WAN, которая исходит от 5G: «Понимаете, 5G — это новая философия: речь о слайсинге, вы в своей сети можете выделить полосу для любых IoT-задач со стабильными параметрами», — продолжает он.

Наиболее вероятен сценарий, когда становление рынка будет происходить через некий «зоопарк» сетей. Что-то подобное происходило на заре становления мобильной связи, но в итоге, спустя 20 лет, мы живем в мире сетей GSM. Не исключается, что и после того, как сети 5G будут развернуты в крупных городах, ниши для LoRa WAN и NB-IoT все-таки сохранятся. Тот же LoRa WAN, к примеру, может быть достаточно быстро развернут там, где вообще нет никаких других сетей. И это важное преимущество.

В ожидании примеров

И все же большой бизнес пребывает в нерешительности, ведь в реальности успешных кейсов IoT не так много. «Когда я был в Японии, то посетил известный Soft Bank (японская холдинговая компания, работающая в области телекоммуникаций, маркетинга, финансов, третий по величине сотовый оператор Японии — прим. редакции), и там мы обсуждали этот вопрос. Мнения совпали: да, многие говорят об IoT, многие готовы внедрять, но индустрия пока как-то не выстроилась для этого», — делится Нурлан Мейрманов.

Впрочем, у «Казахтелекома» есть три проекта, которые уже можно смело приводить как пример. Речь, конечно, о ЖКХ — здесь Интернет вещей смотрится очень интересно. И этот рынок объективно выглядит достаточно зрелым с точки зрения «формирования бенефициаров». «В жилищно-коммунальном хозяйстве мы видим спрос, реальное желание автоматизировать сбор данных и их обработку», — рассказывает главный директор по инновациям «Казахтелекома», добавляя, что интерес к IoT виден и у энергоресурсных компаний, к проектам с геопозиционированием. По мнению эксперта, большой интерес к IoT имеется также по теме Smart City. Во всех этих случаях у «Казахтелекома» есть решения.

ЖКХ — отрасль, где IoT смотрится весьма гармонично. Однако сфера находится под пристальной опекой регуляторов. Отчасти из-за этого эволюция здесь идет тяжело. В одной из европейских стран, якобы, нежелание внедрять IoT объяснили тем, что тысячи контролеров приборов учета ЖКХ останутся без работы. Этот кейс про то, как ради занятости технологический прогресс отправляют в долгий ящик. Это, по словам Нурлана Мейрманова, оттягивает время, когда доходы от IoT будут заметны в финансовых отчетах оператора. Но потенциал огромен. Если перейти на язык цифр, то получается такая картина: по оценке, которую дает главный директор по инновациям «Казахтелекома», в Казахстане около 5,5 млн домохозяйств — этот рынок оценивается в 100 млн датчиков.

Один из самых интересных проектов на «стыке» — первый отечественный опыт создания «умного» города — Акколь. Здесь создан Ситуационный центр, построены волоконно-оптические линии связи к социальным и административным объектам, развернуты точки общественного Wi-Fi, проведен Интернет в городские автобусы, обеспечено покрытие города сетью LoRa для сбора показаний счетчиков воды и комплексного учета коммунальных услуг, повсюду установлены камеры видеонаблюдения, в школах и акимате действует система контроля доступа в здания. Кроме того, ведется постоянный экомониторинг, автоматизированное управление дорожным движением и контроль за противопожарной безопасностью. Одним из первых серьезных результатов цифровизации стало снижение общегородских расходов электроэнергии сразу в три раза.

Логическим продолжением этого опыта является проект Smart Kurchatov, который рассматривается к реализации в 2020 году. В рамках новой инициативы «Казахтелеком» планирует в Курчатове Восточно-Казахстанской области установить Единую систему видеонаблюдения, станции экомониторинга, общедомовые устройства учета коммунальных услуг, «умное освещение», служебный и общественный Wi-Fi, автоматизированную диспетчерскую службу скорой помощи и другое.

Экосистема

Те, кто в индустрии не первый день, понимают, что самое важное — это экосистема. Сейчас любой большой бизнес имеет свои экосистемы, это уже скорее правило. Для таких многоярусных и многомерных тем как Интернет вещей, экосистема — это все. В такой экосистеме классическая связка оператор — поставщики решений — hardware и даже более сложные комбинации являются залогом успеха. Если можно охарактеризовать то, что происходит в IoT в Казахстане, можно смело отвечать — на этапе построения экосистем. И тот, кто быстрее построит экосистему, окажется на коне. Как минимум четыре крупных оператора уже в процессе построения таких экосистем.

Председатель Правления АО «Казахтелеком» Куанышбек Есекеев замечает на IoT Forum Kazakhstan-2019, акцентируя внимание на процессе эволюции экосистем, следующее: «Являясь крупнейшим провайдером цифровых услуг в стране, „Казахтелеком“ имеет все возможности для вывода IoT-технологий на принципиально новый уровень развития. Если в 2017–2018 годах мы говорили о создании экосистемы и внедряемых проектах IoT, то сегодня мы уже демонстрируем практические достижения Интернета вещей в Казахстане», — подчеркнул он.

Новая промреволюция

Между IoT и Индустрией 4.0 часто ставят знак равенства. И есть достаточно много свидетельств, что промышленный Интернет вещей способен изменить культуру производства в сторону предикативного подхода — когда оборудование на производстве будет заранее сообщать о том, что ресурсный период близок к завершению. То, как это будет происходить — тема отдельной статьи, но эффект в денежном выражении исчисляется цифрами с множеством нулей. Например, в одном из кейсов, «умные» IoT считают ресурс лопаток газотурбин. В другом — анализируют домны и их состояние. В третьем — делают то же самое с тяжелой проходческой техникой. Примеры есть и в Казахстане — речь о концепции «умный» рудник. И все-таки пока это скорее исключение, решения необычайно дороги и годятся лишь для сверхрентабельных месторождений (например, такие проекты делают в «Алтыналмасе», «Казатомпроме»). В остальных случаях, особенно тогда, когда мировые цены на сырье имеют тенденцию к снижению, не до этого. С другой стороны, как ранее уже было продемонстрировано, прогнозы позитивные: $1,1 трлн на глобальном уровне к 2023 году — это очень много, учитывая, что весь ИТ-рынок по итогам 2018-го — это около $4 трлн.

Зерна от плевел

Говоря об Интернете вещей, следует избегать необоснованных восторгов. Кофеварка, вышедшая в интернет — это уже моветон. Основные эффекты следует ждать от отраслей, где цифровизацией еще и не пахнет — того же ЖКХ. Эффект здесь может измеряться в сотнях триллионов. Любой выстрел здесь будет «в десяточку». Второе приложение — это промышленность, где ввиду традиционного для реального сектора консерватизма, процесс может затянуться на десятки лет. Вероятно, разрыв между развитыми странами и развивающимися тут будет усиливаться — IoT, к сожалению, во всей его красе может быть раскрыт только на благодатной почве развитой промышленности предыдущего промышленного уклада и «умной» регуляторной среды. Причем, если мы говорим о горнодобывающей промышленности или нефтегазе, то пик инвестиций будет достигаться при цикличном максимуме на сырье, соответственно, минимумы будут при слабом рынке.

Еще одна причина, почему история с Интернетом вещей будет иметь вид сериала — конфликт технологий. Мало кто сомневается в том, что 5G для IoT — это оптимальный вариант. Но такие сети будут строиться долго, лет 20-30, а значит, хотят или нет операторы, они вынуждены будут выбирать LoRa WAN, NB-IoT или какие-то другие промежуточные решения.

Если говорить о каком-то прогнозируемом будущем, то возвращаясь к IoT Forum Kazakhstan-2019, будет вполне уместным процитировать серийного предпринимателя, футуриста и основателя Intelligencr Пола Пападимитриу (Великобритания), который замечает: «Страны, регионы, города вступили в новую конкурентную гонку, используя новейшие технологии, от IoT до облачных сервисов, предоставляя цифровые услуги, от цифровой идентификации до всевозможных утилит, чтобы добиться успеха и стать глобальными центрами притяжения».

Уже сейчас Интернет вещей в этой модели некоторыми экспертами принимается как важнейший этап на пути к технологической сингулярности — когда AI и машины станут едиными. И путь в тысячу ли начнется, судя по всему, именно с ЖКХ.