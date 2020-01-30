ВОЛС: базовая инфраструктура цифровой экономики

Проект строительства волоконно-оптических линий связи в сельских населенных пунктах окажет благоприятный эффект на цифровую экономику Казахстана.

Есть несколько важных моментов, о которых хотелось бы поговорить, прежде чем мы углубимся в оценки мультипликативных эффектов от строительства ВОЛС. Первое, помимо более 14 тысяч км, которые будут сданы уже в 2020 году, проект реализуется по модели государственно-частного партнерства. То есть, основная финансовая нагрузка ложится на плечи бизнеса — в данном случае «Казахтелекома», которому такие проекты, конечно, по плечу. Второй момент — социальная сторона проекта. Здесь нужно дать пояснение — центр развития современных телекоммуникационных услуг сконцентрирован в городах, для которых характерна высокая плотностью населения. А между тем, на селе проживает около 40% населения. И многим из них недоступны современные телеком-услуги, включая доступ к сетям 4G и «прелести» цифровой экономики. Между тем, этот ресурс как драйвер для роста отрасли связи, e-commerce нельзя недооценивать: инфраструктура — это базовая среда для всех подобных проектов, без нее они не состоятся. Для справки: в зоне охвата ВОЛС проживает более 3,5 млн человек. И в настоящий момент им фактически недоступны услуги мобильного широкополосного интернета. ВОЛС исправит эту ситуацию, предложив сельчанам технологию LTE800.

На сегодня проложено более 162 тысяч км телекоммуникационного кабеля, в том числе волоконно-оптического кабеля — более 56 тысяч км. В рамках проекта, реализуемого по госпрограмме «Цифровой Казахстан», проложено еще порядка 8 тысяч км волоконно-оптического кабеля. Всего на сегодняшний день имеется 25 тысяч км магистральных и зоновых ВОЛС, а также около 32 тысяч км распределительных сетей на городской и сельской местности.

По словам Александра Лезговко, главного технического директора АО «Казахтелеком», основная цель проекта — обеспечить государственные и социальные учреждения в сельских населенных пунктах услугами широкополосного доступа. «Сервис — это возможность в онлайн-режиме смотреть телевидение, пользоваться в полном объеме сервисами видео-хостинга, например, для школ — это получение доступа к образовательному контенту и проектам, предлагаемым Министерством образования: дистанционное обучение или цифровой дневник», — говорит он. Кроме того, у правоохранительных органов появляется возможность строить свои корпоративные сети, улучшать взаимодействие и оперативную связь. А больницы могут пользоваться достижениями телемедицины и едиными информационными базами. Наконец, для бизнеса — расширение географии покрытия сетями, что в дальнейшем позволит продавать услуги как физическим, так и юридическим лицам.

Планируемые инвестиции в проект — 48 млрд тенге. Впрочем, мы забегаем вперед.

Показателен пример, так сказать из жизни, отбросив статистику больших цифр. Речь идет о том, как продвигается проект лишь в одной области — в Восточном Казахстане, где к настоящему моменту выполнено более, чем 50% всех работ. Всего здесь планируется построить около 1800 км волоконно-оптических линий. В настоящее время высокоскоростной интернет уже доступен в 14 селах и до конца 2020 года в этом регионе широкополосным доступом к интернету будет обеспечено 83 населенных пункта. А если еще приблизить масштаб, то можно оказаться в селе Преображенка Кокпектинского района в той же области, где жители уже получили доступ к широкополосному интернету и, соответственно, ко всем возможностям, которые предоставляют цифровые технологии.

Устранить цифровое неравенство

Еще несколько лет назад о т. н. «цифровом неравенстве» говорили достаточно много. За эти годы проблема сбавила накал, но все еще остается очень актуальной. Понято, что «сбавила» она накал, в том числе, благодаря таким проектам, как ВОЛС. Казалось бы, демократизация технологий и доступность конечных устройств, наряду с общим ростом уровня компьютерной грамотности, должно нивелировать цифровой разрыв, но, на самом деле это не так — с ростом уровня проникновения цифровых технологий в жизнь людей, болезненный эффект от цифрового разрыва кажется еще более заметным. Иными словами, мир идет вперед, развиваясь в сторону цифровой повестки, но огромная группа людей, граждан, оторвана от нее. Такие инфраструктурные проекты решают базовую задачу — создают предпосылки для снижения информационного неравенства. По словам Александра Лезговко, важная часть данного проекта — расширение зоны покрытия сотовыми операторами связи. Это к слову о том, что ряд современных слуг мобильной связи для сельчан недоступны. И именно ВОЛС в состоянии изменить ситуацию. «Сетям 4G и 5G требуются значительные потребности в широкополосных линиях связи, соединяющие различные элементы сети, в том числе, базовые станции. Обеспечить требуемую широкополосность способны ВОЛС. Модели совместного использования ВОЛС в СНП несколькими мобильными операторами позволят реализовать бизнес-приложения, которые создадут условия для цифровой экономики», — поясняет главный технический директор «Казахтелекома». Развивая эту мысль, он говорит еще о том, что в рамках государственной программы «Цифровой Казахстан» будут развернуты следующие бизнес-приложения: услуги электронного правительства, расширение доступа к данным, усиление безопасности, развитие электронной торговли, защита потребителей и т. д. «Возможность для сельских жителей, без учета местоположения, пользоваться современными цифровыми сервисами — является основой сокращения технологического отставания и дает возможности для развития бизнеса и повышения благосостояния», — заключает он.

По мнению Кирилла Страшенко, заместителя технического директора АО «Кселл», проект ВОЛС СНП дает новые возможности и для мобильного бизнеса. «Прежде всего, за счет того, что наличие оптических каналов связи в труднодоступных населенных пунктах позволяет не ограничиваться запуском только 2G технологии, которая может работать и через спутниковые каналы. Операторы смогут запустить полноценную сеть 3G, 4G и даже 5G», — поясняет он. Иными словами, у операторов будут развязаны руки для запуска любых технологий по мере необходимости. На сегодня операторами сотовой связи обсуждаются вопросы покрытия СНП250+ МШПД, планирования совместного покрытия СНП и автодорог областного значения, где пока нет надлежащей инфраструктуры. «Наличие оптических каналов значительно облегчит данную задачу для операторов», — заключает заместитель технического директора АО «Кселл».

И 5G

Сегодня вектор развития мобильной связи направлен в сторону 5G и нужно понимать, что до села эта технология доберется не сразу. Но если мы рассуждаем в направлении ВОЛС, то здесь открываются широкие возможности. «Сегодня мы („Кселл“ — прим. редакции) уже покрываем 353 населенных пункта технологией 4G, в которые также входят и села, и это 62,12% от всего населения страны. Наличие ВОЛС однозначно позволит расширить зону покрытия во всех технологиях», — говорит Кирилл Страшенко. Важно заметить, что 3G довольно зрелая технология, обладающая потенциалом, и которая позволяет закрыть потребности в ШПД, особенно в малонаселенных пунктах. 4G будет появляться там по мере необходимости. Это связано еще и с тем, что далеко не все пользовательские терминалы поддерживают технологию 4G, значительно шире распространены 3G-терминалы. Что касается 5G, то на селе она появится значительно позже 4G.

И цифровой бизнес

Понятно, что один из бенефициаров ВОЛС — это цифровой бизнес. Разнообразные сервисы, к которым привыкли горожане, станут «прописываться» и на селе. Например, Открытая цифровая платформа ISMET.kz, которая конструктивно состоит из трех блоков. Первый — «Единое окно» для бизнеса (упрощение процедуры предоставления государственных услуг для бизнеса, а также мер государственной поддержки по принципу «единого окна»). Второй — электронная торговая площадка для бизнеса (В2В): инструмент продвижения и продажи своей продукции в режиме онлайн (покупка/продажа, заключение договора, оплата, оформление доставки, выписка документов). Третий — цифровые сервисы для бизнеса: предоставление «облачных» цифровых сервисов для бизнеса, поддерживающих все этапы жизненного цикла компании по модели аренды с моментальной окупаемостью. Все эти услуги, наверняка, будут востребованы и в СНП.

Самое важное

ВОЛС — это масштабный инфраструктурный проект, который в своей основе несет ряд мультипликативных эффектов для отрасли связи: резко увеличивается уровень проникновения самых современных телекоммуникационных услуг на селе (от классического ШПД до самых современных услуг мобильной связи); увеличивается доходная база отрасли — до сих пор огромная доля населения не вовлечена в эти услуги.

Второе — ВОЛС — способ существенно снизить уровень цифрового разрыва между городским населением и сельчанами.

Третье — ВОЛС — среда для проникновения самых современных цифровых услуг на село — от проактивных цифровых государственных сервисов до цифровой медицины и актуальных образовательных инициатив.

Четвертое — с точки зрения экономики, остается повторить, что мы говорили ранее — ВОЛС — мост к цифровой экономике. Учитывая тот факт, что на селе проживает около 40% населения, это означает одно — новый сильный драйвер для роста e-commerce в Казахстане.

Отметим, что проект «Обеспечение сельских населенных пунктов широкополосным доступом по технологии волоконно-оптических линий связи» реализуется в соответствии с Государственной программой «Информационный Казахстан — 2020» в рамках договора о государственно-частном партнерстве между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и АО «Казахтелеком». Общий срок реализации проекта рассчитан на 14 лет (2018—2032) и включает следующие этапы: период подключения — 2018—2020 и период оказания услуг — 2018—2032. Проектом предусматривается подключение 2 496 государственных учреждений в 828 сельских населенных пунктах.