Видеонаблюдение на страже безопасности

Видеонаблюдение, особенно в составе проектов «умного» города, способно качественно изменить ситуацию с точки зрения общественной безопасности.

Цифровизация все больше проникает в различные сферы жизнедеятельности человека. Одним из ее проявлений и ярких демонстраций необходимости в современной жизни является повсеместное распространение систем видеонаблюдения. Сегодня, пожалуй, уже никто не будет подвергать сомнению тот факт, что видеонаблюдение, особенно в составе проектов «умного» города, способно качественно изменить ситуацию с точки зрения общественной безопасности. Особенно это важно, когда речь идет о социально значимых объектах, таких как школы, детские сады, больницы, объекты ЖКХ и т. д. Да и зарубежный опыт говорит о том, что без правильно спроектированных систем и соответствующих программных решений, а также активного участия ответственных лиц невозможно обеспечить правопорядок и безопасность объектов социальной сферы.

В Казахстане уже есть показательный пример реализации муниципальной системы видеоконтроля, позволяющей жителям населенного пункта чувствовать себя в безопасности. Речь идет о проекте «Smart Aqkol», где использованы самые передовые технологии цифровой инфраструктуры. С помощью систем видеонаблюдения осуществляется быстрое реагирование на опасные ситуации, наблюдение за персоналом и посетителями, отслеживаются различные инциденты в акимате, школах и больницах. Все видеокамеры города подключены к единой городской системе, построенной на базе облачной платформы. Кроме того, видеонаблюдение интегрировано с пропускной системой и системой распознавания лиц, благодаря чему в разы возросла безопасность социально-значимых объектов.

«Если говорить об актуальности внедрения систем видеонаблюдения, то, как вы знаете, в новостях часто освещаются различные инциденты, связанные с безопасностью школьников и детей дошкольного возраста на территории образовательных и дошкольных заведений. В основном такие случаи возникают по нескольким причинам: полное либо частичное отсутствие видеонаблюдения на объекте; недостаточно хорошее качество видеонаблюдения, а именно — малое разрешение либо наличие „слепых зон“; отсутствие мониторинга данных с видеокамер и пр. При этом рынок видеонаблюдения активно развивается и является на сегодняшний день экономически и технически доступным для практически всех видов государственных учреждений», — отмечает Самат Имбаев, директор департамента Дивизиона по корпоративному бизнесу АО «Казахтелеком». Компания является инфраструктурным оператором проекта «SmartAqkol», и при его развертывании использовала новейшие решения и лучшие мировые практики по созданию «умных» городов.

В 2018 году аналитики IHS Markit опубликовали результаты исследования рынка оборудования для городского видеонаблюдения, согласно которому к 2021 году объем рынка будет увеличиваться в среднем на 14,6% ежегодно. Исследователи подчеркнули, что рост рынка систем городского видеонаблюдения обусловлен активными инвестициями со стороны крупных мегаполисов — подобное оборудование позволяет следить за общественной безопасностью и снижать уровень преступности. Кроме того, повышается и спрос на технологии для анализа видеоконтента.

Казахстанские госорганы всецело осознают насущность проблемы обеспечения безопасности. Помимо готовности рынка, со стороны госорганов выставляются рекомендации и требования по оснащению видеонаблюдением. В частности, речь идет об объектах системы образования — Министерство образования и науки намерено значительно усилить меры по обеспечению безопасности детей. В ведомстве уже заявили о том, что все образовательные учреждения должны быть обеспечены камерами видеонаблюдения, работающими в автоматическом режиме, либо с возможностью подключения к центрам оперативного управления, со сроком хранения информации не менее 30 суток. Более того, недавно правительство РК одобрило новую «Государственную программу развития образования и науки на 2020–2025 годы», в которой предусматривается полностью решить вопросы с охраной учебных заведений и оснащением их видеонаблюдением.

Как отметил Асхат Аймагамбетов, министр образования и науки РК, для ведомства важно обеспечить безопасность детей, в связи с чем будут приниматься соответствующие меры — школы Казахстана будут стопроцентно охвачены видеонаблюдением. Министр подчеркнул, что все камеры должны быть подключены к центрам оперативного управления, чтобы происходящее в учебных заведениях отслеживалось, с возможностью незамедлительной реакции в случае каких-либо инцидентов.

Применение систем видеонаблюдения масштаба города позволит повысить эффективность работы правоохранительных органов по профилактике, фиксации и раскрытию правонарушений. Опыт развития систем видеонаблюдения в крупных городах Казахстана показывает тенденцию снижения уровня противоправных проявлений в местах установки видеокамер. Так, например, в Алматы используется более 119 тыс. камер видеонаблюдения. По данным департамента полиции города в первом полугодии с их помощью раскрыто 975 преступлений и выявлено свыше 8 тысяч административных правонарушений. Очевидно, что системы видеонаблюдения существенно повышают эффективность охраны общественного правопорядка.

Еще один очень нужный проект, о котором стоит упомянуть — это централизованная платформа видеонаблюдения, развернутая АО «Казахтелеком» за счет собственных средств. Сейчас система обслуживает порядка 35 тысяч камер. Проект «Облачное видеонаблюдение» стартовал в августе 2017 года, и к настоящему моменту оператор накопил уже солидный опыт в реализации подобных систем. Основным преимуществом «Казахтелекома» является технологическая готовность предоставлять услугу видеонаблюдения на республиканском уровне, с обеспечением максимального уровня безопасности, отказоустойчивости и функциональности.

«Техническое решение проекта „Облачное видеонаблюдение“ предполагает использование собственных компонентов на всех критически важных и уязвимых участках видеонаблюдения: собственные видеокамеры (также могут использоваться и камеры клиента), защищенное сетевое соединение от видеокамеры до платформы видеонаблюдения в г. Павлодар, ЦОД с максимальным уровнем отказоустойчивости и безопасности в г. Павлодар, а также программно-аппаратный комплекс видеонаблюдения. На сегодня мы уже установили и подключили камеры видеонаблюдения в 16 тыс. подъездов по всему Казахстану. При этом имеется возможность централизованного доступа к видеокамерам», — пояснил Самат Имбаев.

Благодаря реализации подобных новшеств казахстанцы получают возможность в режиме онлайн просматривать видео с камер, установленных в их подъездах, и скачивать видеоархив с собственных видеокамер. Кстати, в отличие от других похожих решений эти записи не хранятся локально в подъездах, что гарантирует сохранность видеорахивов и возможность доступа к ним в любое время. «Даже в случае умышленного уничтожения видеокамер запись сохранится в облаке», — подчеркивает директор департамента Дивизиона по корпоративному бизнесу АО «Казахтелеком». Важно отметить, что доступ к услуге возможен не только через веб-портал Video.telecom.kz, но и посредством удобного мобильного приложения «KTCam», а стоимость услуги составляет всего 350 тг. в месяц.

Оператор, имея технологические решения для юридических и физических лиц, а также государственных органов, предлагает несколько услуг на основе «Облачного видеонаблюдения». Среди них — «Облачное видеонаблюдение для подъездов», «Безопасное онлайн-видеонаблюдение для бизнеса» и «Онлайн-доступ к камерам видеонаблюдения» для государственных органов. Более того, оператор участвует в реализации крупного проекта «ВОЛС СНП», который предполагает подключение отдаленных сельских населенных пунктов к оптической инфраструктуре. Она, в свою очередь, является основой для развития «Облачного видеонаблюдения» в государственных учреждениях по всему Казахстану. Таким образом, доступ к услуге получают не только жители крупных городов, но и регионы РК.

Современные решения способны осуществлять непрерывный сбор, передачу и интеллектуальный анализ видеоинформации с большого числа видеокамер. А новейшее программное обеспечение для видеоаналитики может не только анализировать видео, но и классифицировать его, отслеживая определенные объекты и модели поведения. Подобные технологии позволяют гражданам чувствовать себя в безопасности, а госорганам — обеспечивать необходимую защищенность объектов инфраструктуры. Именно поэтому важно, чтобы как можно больше социально-значимых учреждений в казахстанских населенных пунктах были оснащены системами видеонаблюдения.