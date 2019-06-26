В Китае стартовал Mobile World Congress Shanghai

«Казахтелеком» на MWC представляет всю Центральную Азию.

В Китае 26 июня начался Mobile World Congress Shanghai, азиатская версия ключевого для связистов всего мира мероприятия. Именно там презентуют продукты и технологии, которые будут определять глобальное будущее индустрии. Главными темами MWC 2019 Shanghai определены Intelligent Connectivity («умная связь»): 5G, Интернет вещей, AI, Big Data, Индустрия 4.0, цифровое доверие и безопасность данных. Список секций на стенде «Казахтелекома» во многом схож — и это доказывает, что речь идет о серьезной инновационной компании, следующей глобальным трендам.

«Мы показываем прототип „умного города“ в Казахстане — инсталляцию Smart Aqkol. Также есть секции по 5G, Big Data, blockchain, NFVi/ NFV MANO, облачному видеонаблюдению, финтеху, электронной коммерции и биометрии», — перечисляет директор по инновациям «Казахтелекома» Нурлан Мейрманов.

«„Казахтелеком“ стоит в одном ряду с высокотехнологичными компаниями, которые сегодня демонстрируют в Шанхае свои достижения и потенциал», — делится мнением генеральный консул Казахстана в Шанхае Жошыхан Кыраубаев.

Стенд уже посетили представители нескольких китайских ИТ-гигантов. Для них это не первое знакомство с компанией, которая является крупнейшим в Центральной Азии игроком, обеспечивающим, в частности, львиную долю транзита в регионе. «Казахтелеком», как известно, является одним из важнейших поставщиков такого рода услуг, причем спрос на емкости каналов связи постоянно увеличивается. Это объясняется ростом объема трафика в и из Китая, Индии и Пакистана. Очень вероятно, что после MWC список партнеров, использующих магистрали казахстанского оператора, еще больше расширится.

Председатель комитета телекоммуникаций Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Виталий Ярошенко, открывая стенд, отметил, что «Казахтелеком» уже второй раз достойно представляет страну на одном из самых заметных событий в области инноваций и мобильной связи: «В этом году MWC в Шанхае собрал самые влиятельные и доминирующие компании в отрасли для демонстрации своих достижений — инновационных продуктов, услуг и технологий, формирующих будущее мобильных устройств и всей индустрии. „Казахтелеком“ традиционно на самом высоком уровне представил продукты и решения, способные не только оказывать прямое влияние на успешную реализацию программы „Цифровой Казахстан“, но и конкурировать с зарубежными аналогами».

«Подобные выставки, — говорит г-н Кыраубаев, — дают возможность нашим компаниям не только получить выход на азиатский и другие рынки, но и обменяться мнениями по основным тенденциям развития мобильных технологий с ведущими мировыми игроками отрасли».

Отдельная секция на стенде отведена киберспорту.

«У нас запланирован ряд встреч с крупнейшими издателями, такими как Alisports, DrodoStudio, Tensent Games. — говорит директор по развитию Казахстанской федерации киберспорта Бауыржан Садиев. — Мы обсудим возможности проведения отборочных турниров для участия в глобальных соревнованиях, размещение игровых серверов на территории Казахстана, чтобы повысить качество соединения для игроков Средней Азии».