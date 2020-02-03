На Digital Almaty 2020 «Казахтелеком» рассказал об инновационной платформе Big Data

Оператор принял участие в международном форуме «Digital Almaty: цифровое будущее глобальной экономики».

31 января в Алматы прошел международный форум «Digital Almaty: цифровое будущее глобальной экономики», в котором приняли участие главы правительств стран-участниц ЕАЭС, а также эксперты в сфере информационных технологий. Международный форум проводится уже третий год подряд, и на этот раз его участниками стали заместитель Генерального секретаря ООН Фабрицио Хохшильд, старший советник по инновациям UNICEF Кристофер Фабиан, директор по трансформации правительства компании Amazon Web Services Лиам Максвелл, основатель Qwasar Silicon Valley Кваме Ямгнане, а также еще более 50 представителей технологических компаний США, Великобритании, Германии, Франции, Австралии и стран СНГ.

Основной повесткой форума стало обсуждение путей построения устойчивого развития региона на основе больших данных и искусственного интеллекта. И именно один из таких проектов показал в рамках форума «Казахтелеком». На специальном стенде была представлена работа платформы Big Data - визуализированы данные города с помощью 3D-карты. Платформа предназначена для решения тех или иных городских задач с применением аналитики в части использования данных от различных операторов, задействованных в сфере транспорта, логистики и туризма. Этот пилотный проект реализован с акиматом города Алматы – соответствующий меморандум был подписан в конце прошлого года. Одно из направлений меморандума предполагает работу по анализу и использованию больших данных при планировании городской инфраструктуры. Пилотный проект призван продемонстрировать, какие преимущества мегаполису могут дать большие данные, их обработка и анализ.

Как рассказал в ходе демонстрации платформы Нурлан Мейрманов, главный директор по инновациям АО «Казахтелеком», данный инструмент предназначен для визуализации, анализа и корреляции сведений об экологии, демографии и миграции населения на базе обезличенных данных. Платформа позволяет увидеть демографический анализ по возрастным группам, гендерном распределении и плотности населения, а также определять регионы города с наиболее частыми обращениями в скорую помощь, миграцию горожан в разрезе времени суток и районов. Также среди несомненных преимуществ инструмента – возможность определения районов с высоким уровнем ДТП, аналитика распределения и прогнозирование нехватки мест в школах. На основе полученных сведений городские власти или бизнес-структуры могут принимать взвешенные решения по деятельности и благоустройству города.

«Сегодня мы хотели бы показать первые результаты работы платформы, - рассказал Нурлан Мейрманов. - Буквально за короткое время нам удалось сформировать информативную карту из данных, которые доступны сейчас в открытом виде, а также тех данных, которыми поделился на период пилота акимат. Мы выгрузили эти данные на платформу для анализа больших данных и получили неплохие результаты. На гео-системе можно увидеть информацию об учебных организациях Алматы, количество школ по городу, их загруженность, плановое и фактическое количество обучающихся. Есть возможность проанализировать и понять, какие конкретно школы перегружены, причем в оперативном режиме. Имеются также данные по экологической обстановке, специальные датчики измеряют структуру воздуха. В корреляции с информацией о количестве зеленых насаждений можно оценить, в каких районах необходимо улучшать работу над экологической обстановкой. Мы считаем, что подобные показатели важны для будущего развития и планирования города и помогут местным администрациям».

Стоит отметить, что функционал платформы не ограничен только вопросами городского благоустройства. В перспективе она может обрабатывать любые данные — информация о преступлениях и криминогенных районах, данные о транзакциях, о наличии бизнес-структур. Все это позволит получить четкое представление об экономической активности районов, увидеть карту преступности и т.д.

Как отмечают разработчики, все данные для обработки должны поступать в онлайн-режиме. Именно это позволяет получать актуальную информацию и принимать ориентированные на подтвержденные факты решения.

«Самая большая сложность сейчас — это получение достоверных и своевременных данных. В современной жизни актуальность данных, которые поступают, например, раз в месяц, быстро теряется. Вы знаете, например, о влиянии социальных сетей — какая-то информация в паблике может разойтись гораздо быстрее, чем решения, которые будут приняты часом или двумя позже. Поэтому и решения должны приниматься очень быстро, на основе самой свежей информации. Именно поэтому оперативность данных очень важна не только для экономики, но и для устойчивого развития. Сегодняшний форум как раз и посвящен тому, как оцифровать экономику таким образом, чтобы данные поступали не так, как сейчас, после закрытия определенного периода и формирования всех отчетов, а именно в онлайн-режиме. Это очень важно для использования таких технологий как IоT и Big Data», — подчеркнул Нурлан Мейрманов.

Презентация платформы Big Data АО «Казахтелеком» является первым шагом в рамках заключенного ранее меморандума с акиматом Алматы. Дальнейшая работа в этом направлении будет продолжена. Помимо сегмента Big Data в текущем году стороны намерены реализовать в Алматы элементы системы Smart City, среди которых — облачное видеонаблюдение в школах и детских садах, больницах и госучреждениях. На базе технологии Интернета вещей планируется внедрить такие решения, как «Умный ЖКХ» и «Умное освещение», а также создать пилотные зоны и подготовить инфраструктуру для развития в городе нового стандарта связи.

Как известно, «Казахтелеком» уделяет серьезное внимание развитию этих направлений, понимая их важность для дальнейшей цифровизации страны. Мы уже рассказывали ранее об успешных инициативах оператора по созданию Умного города, а также систем видеонаблюдения. С проектом по Big Data «Казахтелеком» следует наиболее актуальной мировой тенденции, поскольку, согласно оценке Frost & Sullivan, аналитика больших данных становится одной из самых востребованных задач в современном бизнесе — в 2021 году общий объем мирового рынка аналитики Big Data ljcnbuytn 67,2 млрд долларов, при ежегодных темпах роста на уровне 35,9%. Крупнейшими сегментами этого рынка эксперты называют производственный сектор, финансы, здравоохранение, охрану окружающей среды и розничную торговлю.

«Наша платформа Big Data — реальный рабочий инструмент, который весьма актуален. Мы видим достигнутые результаты и планируем развивать это направление. «Казахтелеком» располагает всеми возможностями в сфере Big Data — инфраструктурой, передачей фискальных данных с контрольно-кассовых машин, сегментацией клиентской базы по фиксированным и мобильным абонентам, а также информацией о перемещении клиентов. Мы научились использовать большие данные для наших задач с применением внутренних и открытых данных, а также для открытия или оптимизации наших сервис-центров, прорабатываем улучшение связи в местах наибольших аварий. Понимая потенциал и возможности Big Data, мы разработали продукт по анализу больших данных и их визуализации. Таким образом, мы уже сегодня готовы предоставлять агрегированную и обезличенную аналитику для местных исполнительных органов», — заявил главный директор по инновациям АО «Казахтелеком».

Участники форума смогли наглядно убедиться в возможностях платформы на представленной интерактивной карте. Кроме того, в рамках панельных сессий, прошедших в рамках мероприятия, обсуждались вопросы цифровой повестки ЕАЭС, развития IТ-компаний и продвижения продуктов государственной программы «Цифровой Казахстан», а также вопросы образования будущего. Директор по продажам Дивизиона по корпоративному бизнесу АО «Казахтелеком» Леонид Муравьев рассказал, как оператор может поспособствовать цифровизации различных сфер жизни абонентов, какие преимущества имеет концепция Smart City, как движется развитие проектов по блокчейн, а также о том, как видит свою роль в области Fin Tech.