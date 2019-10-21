Умные города в Казахстане

Концепция Smart City предполагает внедрение ИКТ в процессы управления городским хозяйством, что, в свою очередь, стимулирует развитие цифровизации в стране.

В мире неуклонно растет доля городского населения: к 2050 году до 80% населения развитых стран будет жить в городах. В таких условиях перед властями встает задача более взвешенного подхода к управлению инфраструктурой, поскольку традиционные методы себя исчерпали. Рост населения диктует необходимость поддержания качества жизни. В условиях цифровой реальности для решения этой задачи используются умные технологии — все чаще интеллектуальные системы помогают управлять различными аспектами городской среды.

Концепция Smart City предполагает внедрение ИКТ в процессы управления городским хозяйством, что, в свою очередь, стимулирует развитие цифровизации в стране. Кроме того, технологии позволяют наладить более взвешенный подход к использованию ресурсов (городского имущества, транспортных систем, водо- и энергоснабжения и т. д.) и улучшить жизнь горожан за счет их разумного распределения. К слову, по оценкам Cisco, города, активно использующие ИТ, смогут повысить свою энергоэффективность на 30% в течение 20 лет. В мире, где крупные населенные пункты используют 60-80% от мировых потребностей в энергии, подобная экономия может стать определяющей для будущего благополучия. Тут важно заметить — аналитики Statista отмечают, что доля сегмента умной энергетики на глобальном рынке Smart City составит 15,8%.

«Smart City — это концептуальный подход к управлению городом, который предполагает использование новых технологий и уменьшение влияния человеческого фактора в управлении городскими процессами, — рассказывает Манас Оспанов, директор департамента развития новых бизнесов АО „Казахтелеком“. — Фактически, это стремление к максимальной автоматизации. Если говорить о повышении качества жизни граждан, то можно привести в пример мониторинг экологических параметров, который для соответствующих служб является инструментом в принятии мер по улучшению экологии мегаполисов».

Британский институт стандартов описывает Умный город как «эффективную интеграцию физических, цифровых и человеческих систем в искусственно созданной среде с целью обеспечить устойчивое, благополучное и всестороннее будущее для граждан». В стандарт Smart City входят городское управление, умное ЖКХ, инновации для городской среды, умный транспорт, интеллектуальные системы безопасности, инфраструктура сетей связи, а также туризм и сервис. Перед обществом в условиях технологичной городской инфраструктуры открываются широкие возможности, среди которых — повышение уровня жизни, рост эффективности ЖКХ, экономия времени и жизненно важных ресурсов.

Один из первых шагов по переходу к концепции Smart City — это сбор и обработка данных. Именно они обеспечивают возможность использования аналитики при оценке текущей ситуации, выборе первоочередных элементов Умного города для внедрения и последующего отслеживания текущих изменений. Между тем, ИТ-инфраструктура Умного города — это достаточно сложная система, состоящая из множества компонентов, огромного числа подключенных устройств, контроллеров и датчиков. Именно они собирают данные, которые необходимо передавать, обрабатывать, анализировать и хранить. Вот почему при построении Умных городов операторы связи играют ключевую роль. При этом одним из базовых условий для развития концепции Smart City является наличие повсеместного и качественного доступа в интернет.

«Эту задачу „Казахтелеком“ решает путем развития собственной оптической сети доступа в городах. Также мы развиваем ряд новых бизнес-направлений, таких как „Облачное видеонаблюдение“, „Энергоэффективные сети на базе транспорта M2M“, „Умные дома“. На текущий момент ведется работа по построению правильной концепции аналитической платформы для управления Умными городами на основе данных операторов связи, позволяющей оптимально развивать инфраструктуру города. С помощью этой платформы можно сопоставить информацию из разных источников данных и найти закономерности, позволяющие оптимизировать и улучшить определенные сферы жизнедеятельности города. Например, можно будет определить оптимальные места для строительства школ, больниц и детских садов, что, в свою очередь, повлияет на уменьшение загруженности дорог общего пользования. Но важно понимать, что в построении и функционировании Smart City наряду с телеком-операторами задействованы и другие участники рынка. Это государственные учреждения, субъекты бизнеса и сами граждане, которые являются активными потребителями всех благ Умных городов», — отмечает Манас Оспанов.

Казахстан уже начал развивать концепцию Smart City — в республике реализован первый масштабный проект по построению Умного города, Smart Aqkol. В его создании принимали участие АО «Казахтелеком» совместно с акиматом Акмолинской области и компаниями-партнерами. Ожидается, что модель Smart Aqkol будет принята за основу при формировании единого стандарта реализации Умных городов в Казахстане.

«Основной целью проекта Smart Aqkol является создание концептуальной модели Smart City на базе агрегации информационных потоков для создания городов, процесс управления в которых построен на базе аналитики городских данных. Мы получили большой опыт в применении данных технологий и обратную связь от служб, задействованных в управлении. Все это мы планируем применять в дальнейшем, при построении других Умных городов в РК. Практическое применение всех этих технологий и синергетический эффект от их применения уже были продемонстрированы в рамках реализации проекта Smart Aqkol, претендующего на роль эталонной модели построения Smart City. На сегодняшний день в рамках цифровизации регионов АО „Казахтелеком“ совместно с акиматом Нур-Султана и областными акиматами Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Туркестанской и Мангистауской областей ведет работу по внедрению элементов Smart City в Нур-Султане, Курчатове, Аксае, Туркестане и Актау», — сообщил Манас Оспанов.

Кроме того, «Казахтелеком» принимает активное участие в реализации государственной программы Цифровой Казахстан и вкладывает значительные ресурсы в развитие направлений промышленного Интернета вещей и Умных городов. Компанией за счет собственных средств была развернута централизованная платформа видеонаблюдения, которая на текущий момент обслуживает порядка 35 тысяч камер. То есть, видеонаблюдением уже охвачено 17 тыс. подъездов многоквартирных жилых домов по РК.

«Данный проект положительно влияет на повышение безопасности дворов в крупных городах и областных центрах и позволяет жителям домов иметь доступ к видеокамерам в своих подъездах в режиме онлайн. В то же время, мы продолжаем строительство энергоэффективных беспроводных сетей на основе технологии LoRa для цифровизации сферы ЖКХ. Эта беспроводная сеть позволит реализовать такие социальные проекты, как, например, мониторинг канализационных люков», — добавил представитель АО «Казахтелеком».

Стоит отметить, что крупные проекты АО «Казахтелеком», имеющие прямое отношение к Умным городам (Облачное видеонаблюдение, энергоэффективные беспроводные сети на базе технологии LoRa), являются бизнес-проектами и реализуются за счет собственных средств компании. Бюджет на реализацию подобных проектов формируется исходя из оценки спроса на эти продукты в ближайшие несколько лет.

Кстати, по оценкам Juniper Research, к 2025 году доля трафика в сетях 5G, который будет приходиться на сегмент Smart City, составит 25,5%. А это значит, что уже сейчас операторам важно не только развивать концепцию Умных городов в рамках своих систем, но и активно заниматься развитием сетей 5G. Что и демонстрирует «Казахтелеком» — оператор провел уже несколько тестирований технологии 5G и готовится к развертыванию пилотных зон.

Умные города — это не просто следование тенденциям или гонка за технологиями. Это одна из важных составляющих при построении цифровой экономики. Исходя из отчета, представленного аналитиками Frost & Sullivan, суммарная рыночная стоимость умных городов к 2025 году превысит отметку в 2 трлн долларов. Аналитики подчеркивают, что важно не упустить удачный момент для старта технологических преобразований — города должны «поумнеть», и момент для этого настал.