«Казахтелеком» успешно провел очередное тестирование 5G

Достигнута ожидаемая пиковая пропускная способность загрузки данных до 450 Мбит/с.

АО «Казахтелеком» сообщает о проведении полевого тестирования технологии 5G, в ходе которого подтверждены качественные показатели работы сети, такие как скорость и задержка сигнала, а также качество покрытия в условиях прямой видимости и плотной многоэтажной застройки. В рамках тестирований базовая станция 5G, оснащенная по новой технологии и работающая в диапазоне частот 3,5 ГГц, была установлена в одном из густонаселенных районов Алматы. Были проверены два типа клиентских устройств: смартфон с поддержкой 5G и мобильная точка доступа, которая обеспечивает доступ в сеть 5G через WiFi, работающий на базе модема Qualcomm SDX50.

Главный директор по инновациям АО «Казахтелеком» Нурлан Мейрманов отметил, что во время тестирования была достигнута ожидаемая пиковая пропускная способность загрузки данных до 450 Мбит/с с минимальными сетевыми задержками в 2 мс. в одну сторону.

«Казахтелеком уже провел четыре успешных тестирования в городах Алматы и Нур-Султан. Запланировано проведение еще нескольких полевых испытаний по всему Казахстану. Процесс стандартизации 5G продолжится до 2020 г., пилотные зоны, согласно прогнозам, появятся в Казахстане до 2021 г.», — сказал Н. Мейрманов.

Технологии 5G призваны обеспечивать более высокую пропускную способность по сравнению с 4G, что сделает возможным большую доступность широкополосной мобильной связи, а также использование режимов device-to-device, создание сверхнадежных масштабных систем коммуникации между устройствами, повышение скорости интернета до 1-2 Гбит/с, уменьшит расход батарей по сравнению с 4G-оборудованием. Теоретическая скорость соединения 5G будет составлять до 2,3 Гбит/с.

Напомним, что мероприятия по тестированию возможностей сети пятого поколения, прошли в рамках реализации дорожной карты тестирования 5G, утвержденной АО «Казахтелеком» и Министерством цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.