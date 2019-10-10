«Казахтелеком» принимает участие в крупнейшей региональной конференции

На «Mobile 360 — Евразия 2019» в Москве обсуждают 5G.

Ассоциация GSMA провела в Москве конференцию «Mobile 360 — Евразия 2019», крупнейшее международное событие в сфере мобильной связи. Вот уже второй год подряд конференция собирает более 600 участников из разных стран. «GSMA Mobile 360 — Евразия» объединяет лидеров органов государственного управления и регулирования, представителей международной отрасли мобильных и информационно-коммуникационных технологий, а также других секторов экономики, проходящих процесс цифровой трансформации, чтобы вместе задать направление дальнейшему росту Цифровой экономики.

Главными темами «Mobile 360 — Евразия 2019» в этом году стали внедрение 5G, угрозы кибербезопасности и цифровой идентичности в эпоху сетей пятого поколения, а также растущая роль операторов в электронной коммерции и сфере развлечений. В мероприятии приняли участие представители АО «Казахтелеком», которые озвучили экспертному сообществу свое видение стратегии внедрения 5G и ее влияния на экономические процессы в Казахстане.

В ходе одной из панельных сессий выступил Нурлан Мейрманов, главный директор по инновациям АО «Казахтелеком». Он высказался о важности подготовки цифровой экономики к новой эре 5G: «Внедрение 5G позволит задать направление процессам цифровой трансформации, которые проходят в различных секторах экономики. Здесь необходима поддержка государства, в частности, в решении таких вопросов, как выделение частот и трансформация экономики в экономику платформ. В свою очередь, операторы связи должны подготовить инфраструктуру и сервисы мобильной связи к идеологии NAAS и NSAAS».

Спикер также отметил, что 5G от предыдущих поколений отличают революционные возможности сети. Они позволяют перейти от мобильной связи к использованию инфраструктурных платформ, дают возможность создавать новые бизнесы и внедрять экосистемы цифровой экономики. Технология пятого поколения будет использоваться как для предоставления услуг мобильной связи и доступа в интернет, для кейсов IoT, Smart City, «умное» производство и др.

Напомним, «Казахтелеком» провел уже пять успешных тестирований технологии 5G в Нур-Султане и Алматы. Достигнутые результаты демонстрируют готовность компании и наличие всех необходимых возможностей для развертывания коммерческих сетей пятого поколения в Казахстане. Ожидается, что развертывание в Казахстане пилотных зон 5G стартует еще до 2020 года.