Tele2 и Altel объявили итоги за 2019 год

Телекоммуникационный оператор «Мобайл Телеком-Сервис», представляющий эти бренды, заявил о росте ключевых показателей.

ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» (бренды Tele2 и Altel) объявило финансовые и операционные результаты за 2019 год. Выручка компании составила 143,3 млрд тенге, что на 17% выше по сравнению с 2018 годом. EBITDA в абсолютном выражении составила 65,3 млрд тенге (+56% к 2018 г.), а эффективность выросла с 34,3% до 45,6%. Абонентская база оператора достигла 7 254 612 пользователей. Капитальные затраты были увеличены и составили 16 млрд тенге. Кроме того, за год модернизировано более четверти сайтов сети радиодоступа.

«Мы рады сообщить о завершении еще одного успешного года для нашей компании. Благодаря внедрению новых продуктов для клиентов, росту качества сервиса, а также запуска инициатив в сфере BigData, выручка ТОО „Мобайл Телеком-Сервис“ увеличилась на 17%. Мы наблюдаем устойчивый рост спроса на услуги голосовых сервисов и передачи данных во всех регионах Казахстана. Одним из основных факторов успеха в прошедшем году стала интеграция с АО „Казахтелеком“. Усиление сильной аналитической и рыночной экспертизой, технической поддержкой, инновационными инициативами акционера позволило компании достигнуть высоких результатов», — заявил Роман Володин, генеральный директор ТОО «Мобайл Телеком-Сервис».

Как подчеркнули в ТОО «Мобайл Телеком-Сервис», на конец 2019 года 75,7% населения Казахстана имеет доступ к LTE Advanced в сети Tele2/Altel. Это привело к росту потребления мобильного интернета — он составил +68%. Таким образом, потребление трафика передачи данных в сети оператора перешагнуло порог квинтиллиона байт и составило 1,3 эксабайта. Совокупный объем интернет-трафика в роуминге составил порядка 20 Тб.

«Главным событием в части инновационного развития стал запуск первой в РК сети 5G. Технология пятого поколения доступна в сети Altel на территории международного технопарка IT-стартапов AstanaHub. В ходе тестов были достигнуты пиковые скорости в 1,8 Гбит/c. Наступает эра технологии пятого поколения и мы стремимся к сохранению звания пионера в отрасли», — отметили представители оператора.

Наиболее востребованными сервисами у абонентов Tele2 и Altel являются Youtube (с ростом в 13% к 2018 году), Instagram (+8%) и VKontakte со стабильно долей в 5-7%. Напомним, кстати, что в настоящее время VKontakte является одной из самых популярных социальных сетей в Казахстане. Недавно в Алматы было открыто ее представительство.

Если говорить об активности пользователей мобильного интернета в разрезе регионов, то наибольший рост потребления мобильных данных зафиксирован в Актобе (+127%) и Нур-Султане (+110%). Интересно, что помимо этого в «Мобайл Телеком-Сервис» заявили и о росте использования голосовых сервисов — суммарное время всех разговоров в сети Tele2/Altel составило 21 265 930 124 минут. Между тем, что в начале года аналитики Juniper Research спрогнозировали глобальное сокращение доходов от голоса на 45% к 2024 году.

В части клиентского сервиса в ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» активно внедряется программа «Голос, создающий настроение», целью которой — оказание не только высококвалифицированных технических и продуктовых консультаций, но и формирование позитивного и лояльного отношения к компании благодаря открытому, уважительному и не шаблонизированному диалогу с клиентом. В 2019 году call-центром Tele2 и Altel было обслужено 8 066 300обращений (+5%). Степень удовлетворенности клиентов в сравнении с 2018 годом выросла на 0,5 пунктов, а сам показатель достиг отметки в 95,4%.

Высокие показатели на конец года продемонстрировало и направление B2B: количество клиентов выросло на 15%, абонентская база — на 19%, а выручка от услуг, включая бизнес-решения — на 46%.