В Алматы открылось представительство ВКонтакте

Оно стало первым для социальной сети за пределами России.

31 января в Алматы прошла презентация, приуроченная к открытию представительства ВКонтакте в Казахстане. Эта соцсеть популярна среди казахстанцев, и теперь работа по взаимодействию с лидерами мнений и блогерами, а также по продвижению проектов в республике будет усилена.

Ранее VK открыла региональные представительства в Екатеринбурге, Казани и Нижнем Новгороде. Это было сделано в рамках новой экспериментальной программы, которая позволяет команде соцсети поддерживать интересные местные инициативы, более тесно сотрудничать с местными авторами и представителями бизнеса, а также изучать особенности создания и потребления контента в конкретном регионе и вносить соответствующие изменения в продукты.

Представительство в Казахстане возглавил Олжас Салмурза. Ранее он работал с редакцией и блогерами платформы Yvision.kz.

«В прошлом году Команда ВКонтакте успешно запустила региональные представительства в трех российских городах, и теперь программа выходит в СНГ. Казахстан — большой и значимый для VK рынок, поэтому нам важно поближе познакомиться с казахстанской аудиторией, узнать потребности СМИ и лидеров мнений. На первом этапе мы сосредоточимся на взаимодействии с местными медиа и авторами контента — будем создавать совместные проекты, проводить культурные и образовательные мероприятия. Также нам важно получить обратную связь для продуктовой команды, чтобы сделать нашу платформу еще более полезной и интересной для пользователей из Казахстана», — говорит Олжас Салмурза.

VK используют 7,2 миллиона казахстанских пользователей, всего же аудитория платформы насчитывает 97 млн пользователей. Согласно данным TNS за декабрь 2019 года, эта соцсеть находится на втором месте по популярности в РК. На первом — Instagram с аудиторией 8,2 млн, а на третьем, с большим отрывом — Одноклассники (2,4 млн). Казахстанцы ВКонтакте ежедневно отправляют по 10 млн сообщений, ставят один млрд отметок «Нравится», оставляют 2,7 млн комментариев. Среди наиболее популярных тем — развлечения и досуг, общество и политика, новости и бизнес, знакомства и общение, а также книги.

К выходу в РК команда соцсети подготовила для пользователей набор стикеров со снежным барсом и фразами на казахском языке. Кроме того, вскоре планируется запустить местную ленту новостей, из которой можно будет узнавать о талантливых авторах и важных для страны событиях.