Доходы от голоса упадут на 45% к 2024 году

Новые возможности монетизации предоставят операторам мобильной связи голосовые сервисы с поддержкой 5G.

Новое исследование Juniper Research показало, что доходы от услуг мобильной связи к 2024 году сократятся до 208 миллиардов долларов с 381 млрд в 2019 году. Это обусловлено тем, что пользователи по-прежнему предпочитают более гибкие и бесплатные OTT-сервисы.

В новом исследовании «Мобильная голосовая связь: новые возможности для операторов и поставщиков на 2019–2024 годы» прогнозируется, что сторонние голосовые OTT-сервисы будут продолжать расти и к 2024 году число их пользователей приблизится к 4,5 млрд. Аналитики считают, что, хотя эта тенденция и будет способствовать снижению доходов от голосовой связи для операторов, благодаря распространению 5G появится ряд новых мобильных голосовых и видеоуслуг, что создаст новые источники дохода для поставщиков услуг. Кстати, ранее в Juniper Research прогнозировали, что к 2020 году число пользователей 5G во всем мире достигнет 17 миллионов, а к 2025 году это число возрастет до 1,5 млрд.

Высокая пропускная способность и низкая задержка, доступные в сетях 5G, будут способствовать появлению новых услуг, таких как RTI (Real-Time-Interaction, взаимодействие в реальном времени), удаленное управление и Vo5G (Voice Over 5G), которые найдут широкое применение в различных отраслях промышленности. Выручка от голосовой связи сократится на 45%, учитывая увеличение общего количества сторонних пользователей OTT mVoIP на 88% в течение следующих пяти лет. Исследование призывает операторов инвестировать в коммуникационные платформы с поддержкой AI, которые способствуют конкурентоспособной доставке голосовых услуг. Кроме того, операторам необходимо ускорить запуск VoLTE, чтобы воспользоваться преимуществами Vo5G. Создание 5G-инфраструктуры IMS (IP Multimedia Subsystem) для VoLTE обеспечит основу для будущих развертываний голосовых услуг, которые операторы смогут монетизировать в ближайшие годы.

Тем не менее, исследование предполагает, что улучшение покрытия 4G и растущее число устройств, поддерживающих LTE, увеличат число пользователей мобильных видеозвонков. Это частично компенсирует потерю голосового дохода. Аналитики считают, что к 2024 году доход операторов от ViLTE (видео через LTE) превысит 33 млрд долларов.