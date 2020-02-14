В Узбекистане иностранные интернет-компании обязали платить НДС

Для них упростили процедуру регистрации.

Государственный налоговый комитет Узбекистана создал электронный НДС-офис для иностранных интернет-компаний, оказывающих услуги на территории республики. Речь идет об уплате НДС с доходов от использования программного обеспечения, продажи мобильных приложений и игр, электронных книг, фильмов, музыкальных произведений и т. д. Отныне зарубежные интернет-компании, такие как Google, Amazon, Apple, Яндекс, Netflix, Spotify и другие, могут встать на учет в качестве налогоплательщиков с помощью онлайн-платформы, передает «Курсив».

Согласно принятому в прошлом году новому налоговому кодексу Узбекистана, все иностранные интернет-компании, получающие какие-либо доходы в республике, должны встать на учет и платить НДС. Новые правила не распространяются на зарубежные фирмы, имеющие свои представительства в Узбекистане. Также налоговые органы пока не намерены применять штрафы за несвоевременную постановку на учет.

Согласно данным Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций, сегодня в стране насчитывается 22 млн интернет-пользователей.