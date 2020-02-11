В Кыргызстане заблокировали 118 сайтов и 300 аккаунтов

Генеральная прокуратура за прошлый год внесла 27 заявлений о блокировке информационных ресурсов и аккаунтов в соцсетях.

В Кыргызстане в 2019 году ограничили доступ к 97 экстремистским сайтам и 300 аккаунтам, а также к 21 ресурсу по рекламе наркотиков. Об этом сообщил пресс-центр генеральной прокуратуры. Генпрокуратура внесла 27 заявлений в суд о признании информационных материалов экстремистскими и террористическими и незаконной рекламе наркотических средств. Все они удовлетворены, передает Sputnik.

Кроме этого, органы прокуратуры внесли 257 актов прокурорского реагирования в госорганы и органы местного самоуправления в рамках надзора за соблюдением законодательства о противодействии экстремистской и террористической деятельности, рекламе и распространению наркотических средств. Привлечены к дисциплинарной ответственности 225 должностных лиц.